    首頁 > 政治

    中國通緝沈伯洋被三大咖打臉 黃帝穎酸：簡直國際笑話！

    2025/11/16 13:13 記者謝君臨／台北報導
    律師黃帝穎。（資料照）

    中國以涉嫌分裂國家為由，發布公告立案偵查民進黨立委沈伯洋，並揚言展開全球追捕。對此，律師黃帝穎大酸，美國、德國及國際刑警組織三大咖打臉中國，所謂的「中國政治通緝沈伯洋，簡直國際笑話！」

    黃帝穎表示，中國片面通緝沈伯洋，中國官媒央視更宣稱對沈「全球抓捕」，但中國的政治通緝明顯不符國際法，遭到國際三大咖打臉！

    他說，首先是美國國務院表示，對中國通緝沈伯洋深表關切，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞支撐兩岸現狀的規範。簡單來說，美國國務院已表態不認同中國通緝沈，全球民主國家就不可能理會中國對沈發佈的「全球通緝」。

    「德國用行動打臉中國對沈伯洋的通緝無效！」黃帝穎指出，德國不只未理會中國對沈伯洋的全球通緝，其國會更用行動打臉中國，邀請沈以台灣立委身分出席國會聽證會，在國際場合證明中國對沈的全球通緝根本無效！

    黃帝穎說，第三，中國片面宣稱紅色通緝沈伯洋，國際刑警組織（INTERPOL）回應表示，紅色通緝令申請須經審查，且依據「世界人權宣言」不得涉及政治性質活動，等於打臉中國對沈的通緝在國際法上根本無效！

    黃帝穎也批評，中國蠻橫通緝沈伯洋，立法院長韓國瑜不只未譴責中國，竟反而藉勢要求總統賴清德先撤回中國是「境外敵對勢力」！他強調，對比明顯，台灣總統護國立場未變，美國、德國及國際刑警組織紛紛打臉中國對沈通緝無效，國際三大咖順手把韓國瑜的「舔共立場」打得滿地找牙！

