詐騙無孔不入！余政憲親曝當縣長也被詐 直說「有夠漏氣」

神腦「AI樂鄰學苑」全國走透透宣導防詐。（余政憲提供）

行政院會13日通過詐欺犯罪危害防制條例修正草案，出手加重詐欺刑責，前內政部長、神腦國際董事長余政憲全國走透透宣導防詐，今（16）日透露被詐騙得逞親身案例，他說，雖然「有夠漏氣」，但一定要讓大家知道詐團「道高一尺、魔高一丈」，全民遏止反詐。

神腦科技文教基金會「AI樂鄰學苑」長年深入社區推行健康講座，余政憲接任董事長後，更親上火線宣導防詐，他認為要讓長輩在最熟悉的地方學健康、懂防詐，通常各地廟宇、老人活動中心等據點舉辦，例如14日在鳳山區赤山文衡殿辦理，還邀請鳳山警分局長林俊賢一起宣導。

余政憲今指出，行政院會13日通過詐欺犯罪危害防制條例修正草案，重點包括嚴懲高額詐欺犯罪、提高詐騙刑責、增訂「禁奢條款」，但他說，還是得回到提升民眾防詐能力，尤其是長輩，畢竟「道高一尺、魔高一丈」。

原來，余政憲也曾被詐騙過。他說，1999年他擔任高雄縣長時，有男子自稱某議員打電話給他，隨扈不疑有他轉接了電話，對方開口向他借5萬元，他掛斷電話直說「這不是議員」，因警覺到不是議員的聲音，而且該名議員根本不會為了5萬元開口借錢，隨扈卻說「議員感冒」。

余最終交代縣府人員拿5萬元給該男子，但他指定由議員某男性助理來拿，沒想到冒稱議員的男子，竟直接打電話給該名縣府人員，誆稱該名男助理沒上班，改由另名女性助理來拿錢，而縣府人員也沒有向余回報，才會發生了縣長遭詐離譜案件，騙徒還堂而皇之進入縣府取款。

余政憲說，可見詐團2、30年前就有分工體系，如今詐騙手法更藉AI及科技不斷升級，才想宣導防詐知識，並呼籲大家不要起「貪念」而受害。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

余政憲曾經遇詐，親上火線宣導防詐。（余政憲提供）

