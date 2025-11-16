區長轉傳江啟臣逛花海影片？議員質疑台中市府介入藍營初選

江啟臣（前排左一）發表與各國在台使節逛新社葡萄園的短影片。（取自江啟臣影片）

台中市「2025新社花海暨台中國際花毯節」正在舉行，民進黨台中市議員江肇國今天在臉書PO出國民黨立法院副院長江啟臣與多位駐台大使逛花海及新社葡萄園的短片，而且有東區區長吳忠聖在轉傳，江肇國質疑中市府介入了國民黨初選？是區長個人意願在壓寶？還是市長盧秀燕下令？還嘲諷說，也可能參選台中市長的國民黨立委楊瓊瓔作何感想？

台中市民政局長吳世瑋強調，盧秀燕沒有下令，他也沒有下令，經詢問吳忠聖本人，原本是要傳給朋友，誤傳到公務群組，發現不對就馬上收回，這是宣傳市政，宣傳新社花海，不是宣傳江啟臣，而江啟臣帶著外國使節也在宣傳花海；江啟臣正好率團出訪，服務處表示，並沒有請區長傳，但宣傳市政是好事，任何人都可宣傳。

距離明年市長選舉僅剩一年，江啟臣及楊瓊瓔都是國民黨可能參選台中市長的熱門人選，江啟臣日前帶著各國使節參觀新社花海暨台中國際花毯節，並且用短影音方式宣傳，江肇國今天指有區長轉傳影片，質疑盧市府的區長開始幫忙江啟臣宣傳了，先不講將代表民進黨參選的立委何欣純，不知道楊瓊瓔做何感想？

江肇國表示，台中市某區區長竟轉傳江啟臣此一短影片，身為區長沒有理由為立委PO宣傳影片，是區長個人壓寶？還是市長盧秀燕下令？要市府說清楚。

「不太明白江議員再講什麼！」楊瓊瓔表示，無法評論，她強調，近期所有台中國民黨的立委都一心幫忙市府宣傳花毯節；在中央同心捍衛財劃法和監督預算，畢竟預算的審查是目前所有委員最關心的議題，怕到時影響地方社福教育預算和台中市政建設進度。

江啟臣（左）發表陪同各國在台使節逛新社花海及葡萄園的短影片。右為美國在台協會台北辦事處長谷立言。（取自江啟臣影片）

