為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    蔣萬安任期剩1年 增500長照床位政見仍未完成

    2025/11/16 11:27 記者蔡愷恆／台北報導
    台北市長蔣萬安競選時自信提出「長照三支箭」政見，溫情喊道：「我想陪您安心變老！」其中一項內容就是由北市聯醫系統在6個月內增設500張長照床。（取自台北市長蔣萬安臉書）

    台北市長蔣萬安競選時自信提出「長照三支箭」政見，溫情喊道：「我想陪您安心變老！」其中一項內容就是由北市聯醫系統在6個月內增設500張長照床。（取自台北市長蔣萬安臉書）

    台北市長蔣萬安競選時自信提出「長照三支箭」政見，溫情喊道：「我想陪您安心變老！」其中一項內容就是由北市聯醫系統在6個月內增設500張長照床。蔣萬安競選團隊市政最高顧問、曾任北市聯醫總院長的邱文祥當時說，期望聯醫在5個院區內各增加100床。

    不過，蔣萬安本屆市長任期剩下1年，仍未完成500床政見。台北市衛生局坦承，長照三支箭有實行困難，其中問題除了北市寸土寸金，難找空間布建住宿式長照機構外，衛生局也承認，長期照護人力不足，面臨招聘困難。

    老人福利推動聯盟秘書長張淑卿即指出，有時看到數據難得有空床，卻是因人力不足根本「開不出來」，造成「有床無人」狀況，「入住率雖看似七、八成，還未達百分之百，但對機構或是醫院來說，這已是他們可以啟動的最大量能。」

    以台北市市立聯合醫院為例，截至今年9月底，雖已設立289床，但只開放239床，佔床率達90.07%，仍有50床沒有開放。而委外單位至年底預計會有124床，現僅在內湖行愛住宿式長照機構開放65床，預計到年底的開床率僅能過半。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播