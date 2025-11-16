蘇澳淹大水外界歸咎蘇澳溪分洪道延宕 鎮長李明哲發文揭真相

蘇澳鎮長李明哲（左）承諾會緊盯蘇澳分洪道工程，圖為他12日陪同行政院長卓榮泰勘災畫面。（圖蘇澳鎮公所提供）

宜蘭蘇澳鎮鳳凰颱風期間淹大水，外界歸咎於蘇澳溪分洪道工程遲未動工。蘇澳鎮長李明哲今天（16日）以「宜蘭需要治水，不是噴水口」為題發文，直指分洪道工程不是中央拖，也不是縣府不做，是「制度＋物價」，讓案子必須重新調整。

李明哲在個人臉書粉專發文說，最近看到某些媒體把蘇澳溪分洪道寫成行政院工程會不重視、中央不積極，甚至把矛頭指向工程會主委陳金德，他身為鎮長，沒有要幫誰說話，但蘇澳建設不能被扭曲，也不能被拿來消費，有些事一定要說清楚。

文中指出，蘇澳最在意的是什麼？簡單說，防洪什麼時候能做？蘇澳溪分洪道地方等不下去了，只要晚一年，他就多一分壓力，蘇澳不可以在淹水恐懼下過活，不過，分洪道不是中央拖、也不是縣府不做，是「制度＋物價」讓案子必須重新調整，這兩年原物料飆漲，加上地質狀況複雜、成本大改，設計得重新調整。

李明哲續指，宜蘭縣政府去年5月先提86億版本，經水利署審查後，再提75.68億版本，他作為鎮長，只看一件事，計畫有沒有往前？有，有沒有停在那邊？沒有。另外，內政部今年9月核准用地徵收，縣府11月公告，12月初發價款，這是實際進度，不是空口講的，有人說「喊了15年都沒動」，並非事實。

李明哲透露，蘇澳分洪道工程追加經費卡關時，地方人士去拜會陳金德，陳居中協調，把案子納入「氣候變遷縣市管河川改善（2026–2029）」找出財源，並主動了解計畫變更、地質原因，為蘇澳付出良多，他並非護航，是在講事實，不希望政治口水淹沒真相。

李明哲認為，蘇澳鄉親所關心的是，下次大雨，家裡會不會再淹？他承諾會持續緊盯，需要他催，他會催，需要他協調，他也會協調，需要他配合，他就配合，蘇澳溪分洪道一定要做起來，而且要快、要安全、要確實，大家放心，他會一直盯著。

蘇澳溪分洪道工程預定地。（圖由蘇澳鎮公所提供）

李明哲以「宜蘭需要治水，不是噴水口」為題在個人臉書粉專發文。（圖擷取自李明哲粉專）

