    中國祭「禁日令」 汪浩：天上掉下來的旅遊紅利

    2025/11/16 09:15 即時新聞／綜合報導
    汪浩指出，北京自我祭出「禁日令」，反而讓日本觀光品質更佳，遊客結構更友善，對台灣遊客來說，簡直是天上掉下來的旅遊紅利。（法新社）

    中國外交部14日發布旅遊警示，呼籲公民「近期暫勿前往日本」，稱日方領導人發表「涉台露骨挑釁言論」，嚴重損害雙邊交流氛圍，引起國際討論。作家汪浩15日發文諷刺，北京自我祭出「禁日令」，反而讓日本觀光品質更佳，遊客結構更友善，對台灣遊客來說，「簡直是天上掉下來的旅遊紅利」。

    汪浩提到，中國外交部提醒中國公民「近期避免前往日本」，表面理由是「治安惡化、在日中國人遭攻擊」，但誰都看得出來，這是北京對高市強化台海安全政策的政治報復，而非真正關心中國遊客。但諷刺的是，日本今年的外國觀光客已超越疫情前水準，街頭滿滿都是台灣、韓國、東南亞、歐美旅客，真正引發日本社會反感、經常被拍下亂丟垃圾、喧嘩、闖入私人領域的，正是部分中國遊客。

    汪浩表示，如今北京自我祭出「禁日令」，反而讓日本觀光品質更佳，遊客結構更友善，而對台灣人而言，這簡直是天上掉下來的旅遊紅利，少了大量不守規矩的中國旅行團，日本街道更舒服，觀光心情更愉快。

    汪浩強調：「這齣外交戲劇還真是『送台灣的紅利』！去日本的機票、酒店訂起來！日本有事，就是台灣有事！」

