為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「新竹通」上線3月評價差、問題多 議員轟「錢坑APP」

    2025/11/16 08:22 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹通於清大候車亭的宣傳廣告。（市府提供）

    新竹通於清大候車亭的宣傳廣告。（市府提供）

    新竹市議員施乃如質詢指出，新竹市政府的新竹通APP 8月上線以來，在應用程式商店的評分低，且錯誤修復速度慢，APP內甚至無問題回報機制，明年預算還要再新增2002萬元預算，呼籲市府應訂定使用預算規範，勿放任其成為「錢坑APP」；市府則表示會依各界回饋意見及需求，持續規畫擴增各項整合服務。

    施乃如說，上線3個月的新竹通APP在2大應用程式商店卻只拿到3.3分、2.8的評分，民眾反映10月初開始無法實名驗證，直到11月初還沒修好。她質疑連使用問題的回報機制這種基本功能都沒有，難道APP上架後續不需要管理？另外，網頁版操作也與一般操作邏輯相悖，民眾在公共場所使用瀏覽器登入，通常會點擊不信任，但點下後會直接被登出。

    施乃如說，新竹通成立初期預算為3000萬元，明年預算將再新增2002萬元，市府應參考其他縣市訂定相關規範，定期巡檢及明訂下架機制，避免新竹通變成毫無止境的「錢坑APP」。

    行政處表示，新竹通網頁版在每台電腦瀏覽器首次登入會員時，帳密驗證通過後會進行OTP安全性驗證，如果使用者選擇信任新竹通網站，於下次使用該電腦的同一個瀏覽器登入時就不用再做OTP驗證，以增加便利性。

    當使用者選擇不信任時，系統目前係預設視為不願意使用，因此以登出方式處理，此為現行流程設計架構，非系統異常，市府將依建議持續進行介面流程優化。此外，有關議員建議建立APP績效檢核機制，及強化跨局處合作提高黏著度及留存率，市府也將研議規畫。

    新竹通APP除查詢及申請各項市政服務外，目前也結合新竹購物節專屬抽獎活動，未來也將持續擴充各項服務。使用者在操作中倘遇各項問題，除了可以透過新竹通APP市政陳情服務頁面提出外，也可撥打1999客服由專人服務。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播