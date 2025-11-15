為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    財劃法藍白再修惡! 「一般性補助不得少於前一年」 經民連示警1事

    2025/11/15 23:38 即時新聞／綜合報導
    《財政收支劃分法》修正案加碼限縮中央財政自主。經濟民主連合痛批，藍營連番修法彷彿「子女分完家產後，還強逼父母每年發一樣多零用錢」。（圖擷取自經濟民主連合臉書）

    《財政收支劃分法》修正案加碼限縮中央財政自主。經濟民主連合痛批，藍營連番修法彷彿「子女分完家產後，還強逼父母每年發一樣多零用錢」。（圖擷取自經濟民主連合臉書）

    立法院國民黨團與民眾黨團14日聯手，三讀修正通過國民黨團所提「財政收支劃分法修正案」，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，再度加碼限縮中央財政自主。對此，經濟民主連合痛批，藍營連番修法彷彿「子女分完家產後，還規定父母給『每一個』子女一樣多的零用錢」。

    經民連指出，藍白去年12月強行修法，將中央國稅收入中「營業稅全部、所得稅11%、貨物稅10%」改為直接分配給地方，使得明年統籌分配稅款從原本四千多億元暴增到近九千億，這還不包括公式出錯，尚未分配的345億元。

    昨（14日）藍營再度強推修正第30條，明訂中央給地方的一般性補助款不得少於前一年度；計畫型補助款的補助比例，也不得低於過去十年同級縣市的平均值。

    經民連以生活比喻說，統籌分配稅款暴增，就像「去年底加上昨天的《財劃法》修正，就是子女分家產後，還規定父母給「每一個」子女的零用錢、生活費、學費，都不能少。無論家產拿得多的人（像台北市），或拿得少的人（像屏東縣），都不能少。」。

    行政院長卓榮泰晚間則在臉書揭露現況，光為釋出4165億元給地方，中央明年總預算已被迫舉債2992億元（不含特別預算1008億元）；依新修法計算，中央還需再舉債2646億元，使明年度舉債總額飆至5638億元。

    卓強調，中央舉債占歲出比率將達17.1%，明顯超過公債法上限15%，「將造成破壞財政紀律的嚴重後果」。他更直指，明年度預計推動的多項政策，包括4年1000億治水工程、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付提高至每胎10萬元，甚至勞健保撥補，都因為財劃法修正案掏空，難以執行。

    經民連更語帶諷刺指出，依《公共債務法》第九條，中央若出現超額舉債，財政部長依法應送懲戒，「別傻了，沒有一個中華民國財政部官員會冒著退休金不保的風險，替你民進黨政府做超額舉債的啦！」

    經民連也警告，當國際信評機構發現台灣政府瀕臨舉債上限，不僅政府公債的信用評等會被調降，也將連帶影響台灣企業在國際市場上融資的成本與難易程度。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播