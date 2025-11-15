財劃法藍白再修惡! 「一般性補助不得少於前一年」 經民連示警1事

《財政收支劃分法》修正案加碼限縮中央財政自主。經濟民主連合痛批，藍營連番修法彷彿「子女分完家產後，還強逼父母每年發一樣多零用錢」。（圖擷取自經濟民主連合臉書）

立法院國民黨團與民眾黨團14日聯手，三讀修正通過國民黨團所提「財政收支劃分法修正案」，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，再度加碼限縮中央財政自主。對此，經濟民主連合痛批，藍營連番修法彷彿「子女分完家產後，還規定父母給『每一個』子女一樣多的零用錢」。

經民連指出，藍白去年12月強行修法，將中央國稅收入中「營業稅全部、所得稅11%、貨物稅10%」改為直接分配給地方，使得明年統籌分配稅款從原本四千多億元暴增到近九千億，這還不包括公式出錯，尚未分配的345億元。

請繼續往下閱讀...

昨（14日）藍營再度強推修正第30條，明訂中央給地方的一般性補助款不得少於前一年度；計畫型補助款的補助比例，也不得低於過去十年同級縣市的平均值。

經民連以生活比喻說，統籌分配稅款暴增，就像「去年底加上昨天的《財劃法》修正，就是子女分家產後，還規定父母給「每一個」子女的零用錢、生活費、學費，都不能少。無論家產拿得多的人（像台北市），或拿得少的人（像屏東縣），都不能少。」。

行政院長卓榮泰晚間則在臉書揭露現況，光為釋出4165億元給地方，中央明年總預算已被迫舉債2992億元（不含特別預算1008億元）；依新修法計算，中央還需再舉債2646億元，使明年度舉債總額飆至5638億元。

卓強調，中央舉債占歲出比率將達17.1%，明顯超過公債法上限15%，「將造成破壞財政紀律的嚴重後果」。他更直指，明年度預計推動的多項政策，包括4年1000億治水工程、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付提高至每胎10萬元，甚至勞健保撥補，都因為財劃法修正案掏空，難以執行。

經民連更語帶諷刺指出，依《公共債務法》第九條，中央若出現超額舉債，財政部長依法應送懲戒，「別傻了，沒有一個中華民國財政部官員會冒著退休金不保的風險，替你民進黨政府做超額舉債的啦！」

經民連也警告，當國際信評機構發現台灣政府瀕臨舉債上限，不僅政府公債的信用評等會被調降，也將連帶影響台灣企業在國際市場上融資的成本與難易程度。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法