為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「黑白集」酸享受中共拉抬？沈伯洋霸氣回6個字

    2025/11/15 22:29 記者陳政宇／台北報導
    民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（圖由沈伯洋辦公室提供）

    民進黨立委沈伯洋受邀赴德國聯邦議院，出席「獨裁國家假資訊對民主與人權的威脅」聽證會。（圖由沈伯洋辦公室提供）

    中國以涉犯「分裂國家罪」立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言全球抓捕；《聯合報》專欄「黑白集」，以「沈伯洋享受中共拉抬」為題撰文諷刺。對此，沈伯洋今（15日）回應，想用對付行政院政務委員陳時中、前新竹市長林智堅等人的招數對自己，「我是沒在怕啦！」

    兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今在社群平台指出，聯合報「黑白集」，完全都在「黑白講」，不只消費被中共無理打壓迫害的沈伯洋，還變本加厲醜化、霸凌被害的一方。

    吳思瑤批評，這種行徑，就像冷眼旁觀流氓鬥毆無辜路人，還在一旁助陣加油的冷血之徒一樣，為虎作倀助紂為孽。享受中共拉抬的，或期待被中共追捧的，是國民黨內的鄭麗文們才對。

    吳思瑤也強調，袒護加害者的這幫人，都是反人權、反民主、反法治的威權同路人。

    沈伯洋則在貼文留言，「我只是一直無視他們，他們就以為我在享受嗎？想要用對陳時中、林智堅等的招數對付我，我是沒在怕啦。我現在只專注等FF14下禮拜公測。」

    此外，沈伯洋也發文闢謠說，紅、藍、白對自己的抹黑，完全沒有停下來的意思。最新一條是：「發現沈伯洋在黑熊上課，在北大教書，都用了自己編寫的講義。」

    沈伯洋直言，看到這則抹黑資訊他充滿困惑，自己本來就是台北大學副教授。現在在立法院是「借調」，所以每個禮拜依然要回去教2堂課，也同時指導研究生。老師寫講義、用教材，不是本來就應該嗎？他演講也會用自己的教材。抹黑到這種程度，已經不是攻擊他，而是侮辱所有在教書的教授。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播