「黑白集」酸享受中共拉抬？沈伯洋霸氣回6個字

中國以涉犯「分裂國家罪」立案偵辦民進黨立委沈伯洋，並揚言全球抓捕；《聯合報》專欄「黑白集」，以「沈伯洋享受中共拉抬」為題撰文諷刺。對此，沈伯洋今（15日）回應，想用對付行政院政務委員陳時中、前新竹市長林智堅等人的招數對自己，「我是沒在怕啦！」

兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今在社群平台指出，聯合報「黑白集」，完全都在「黑白講」，不只消費被中共無理打壓迫害的沈伯洋，還變本加厲醜化、霸凌被害的一方。

吳思瑤批評，這種行徑，就像冷眼旁觀流氓鬥毆無辜路人，還在一旁助陣加油的冷血之徒一樣，為虎作倀助紂為孽。享受中共拉抬的，或期待被中共追捧的，是國民黨內的鄭麗文們才對。

吳思瑤也強調，袒護加害者的這幫人，都是反人權、反民主、反法治的威權同路人。

沈伯洋則在貼文留言，「我只是一直無視他們，他們就以為我在享受嗎？想要用對陳時中、林智堅等的招數對付我，我是沒在怕啦。我現在只專注等FF14下禮拜公測。」

此外，沈伯洋也發文闢謠說，紅、藍、白對自己的抹黑，完全沒有停下來的意思。最新一條是：「發現沈伯洋在黑熊上課，在北大教書，都用了自己編寫的講義。」

沈伯洋直言，看到這則抹黑資訊他充滿困惑，自己本來就是台北大學副教授。現在在立法院是「借調」，所以每個禮拜依然要回去教2堂課，也同時指導研究生。老師寫講義、用教材，不是本來就應該嗎？他演講也會用自己的教材。抹黑到這種程度，已經不是攻擊他，而是侮辱所有在教書的教授。

