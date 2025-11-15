為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    高嘉瑜回鍋選議員？她嘆「大魚掀大浪」：被波及的人會反應激烈

    2025/11/15 23:24 即時新聞／綜合報導
    民進黨前立委高嘉瑜。（資料照）

    民進黨前立委高嘉瑜雖然在2024年大選中落選，仍然活躍社群媒體，日前表態不會缺席2026，間接證實要參戰。對此，民進黨台北市議員何孟樺今（15）日直言，「高嘉瑜委員就是這樣一條大魚，大魚游水，自然也會掀起大浪；被大浪波及的人，當然也就會反應激烈。」

    何孟樺於臉書粉專引用了莊子的名作，「北冥有魚，其名為鯤；鯤之大，不知其幾千里也。」認為高嘉瑜就是這樣的1條大魚，「大魚游水，自然也會掀起大浪；被大浪波及的人，當然也就會反應激烈。所以，高委員會不會衝擊2026，會衝擊誰的2026，相信這幾天大家都看得很明白。」

    而關於民進黨的台北市長候選人選，何孟樺寫道，「大家對民進黨候選人的期待高，顯然是因為對三年來施政無能的蔣市長滿意低，民心思變。」呼籲黨中央提出強棒，來回應選民的期待。

    「只是真心覺得，國民黨的同僚酸幾句也就算了，畢竟就算『蔣不聽』，你也很難對同黨的市長『蔣幾句』，說不得自家人，只好說說別人家。」何孟樺坦言，「倒是民眾黨的同僚也來湊熱鬧，是忘了貴黨人選也未定嗎？」

    何孟樺強調，「真不知道是要找林國成當候選人，還是要找陳昭姿當候選人，或是剛被爆料，黑粉滿滿的館長？」她更酸說，「如果民眾黨不提出台北市長人選的話，民眾黨的同僚們，何不現在就開始幫國民黨議員們助選呢？」

