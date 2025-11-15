為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    台美日三方智庫合辦兵推 林佳龍宴請訪團成員

    2025/11/15 21:14 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍與來自美、日的重要智庫「笹川平和財團」、「印太安全研究所」訪賓合照。（外交部提供）

    外交部長林佳龍與來自美、日的重要智庫「笹川平和財團」、「印太安全研究所」訪賓合照。（外交部提供）

    台美日三方智庫近日合辦兵推，外交部長林佳龍昨（14日）宴請來自日本智庫「笹川平和財團」（Sasakawa Peace Foundation）及美國智庫「印太安全研究所」（The Institute for Indo-Pacific Security）訪團，成員包括前日本國家安全保障局次長、笹川平和財團常務理事兼原信克，以及美國防部前助理部長、印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）。

    外交部今天晚間發布新聞稿指出，林佳龍昨晚宴請笹川平和財團及印太安全研究所訪團一行合計12人。

    據了解，除兼原信克、薛瑞福外，參加兵推的訪團成員也包括前日本自衛隊海上幕僚長、笹川平和財團資深研究員武居智久。

    該兵推近日在台北落幕，具備二軌外交智庫交流性質，有別於純粹兵推往往缺乏政治決策，這場兵推則屬「政策型兵推」，且台灣也以決策方身分上桌，而非控制組。以三方面臨混合戰、灰帶襲擾、海上封鎖到核威脅等想定，交流如何在「鬥而不破」和避免擦槍走火的前提下，維持集體嚇阻並找出在政策、情報及聯盟協調上的潛在政策缺口。

    林佳龍致詞說，感謝笹川平和財團及印太安全研究所多年來對台灣的支持與貢獻，盼藉晚宴機會與訪團就共同關切的區域安全等議題交換意見。

    他強調，台灣在國際上扮演守護和平、民主與自由的重要角色，並致力在區域內促進穩定與共同發展，也樂願肩負此責任，持續在國際上發揮關鍵角色。

    林佳龍也指出，當前國際局勢嚴峻，特別是中國對台灣在外交、經濟及軍事各方面的壓迫不斷升級。日前我國立法委員沈伯洋遭中國公安部門以所謂「從事分裂活動」立案偵查，顯示中國正利用跨境鎮壓手段對台灣進行威脅與施壓。對此，台灣將繼續與民主夥伴齊力堅定捍衛民主與自由。

    外交部強調，該部在「總合外交」下，持續與理念相近的民主夥伴合作，共同守護區域安全及全球供應鏈的穩定。特別是台美及台日近年來在政治、經濟、科技與文化等領域的合作越趨緊密，對於維護台海及區域的和平穩定具有重要意義。

    外交部長林佳龍（右）致贈禮品予訪團團長兼原信克（Nobukatsu Kanehara，左）。（外交部提供）

    外交部長林佳龍（右）致贈禮品予訪團團長兼原信克（Nobukatsu Kanehara，左）。（外交部提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播