台美日三方智庫合辦兵推 林佳龍宴請訪團成員

外交部長林佳龍與來自美、日的重要智庫「笹川平和財團」、「印太安全研究所」訪賓合照。（外交部提供）

台美日三方智庫近日合辦兵推，外交部長林佳龍昨（14日）宴請來自日本智庫「笹川平和財團」（Sasakawa Peace Foundation）及美國智庫「印太安全研究所」（The Institute for Indo-Pacific Security）訪團，成員包括前日本國家安全保障局次長、笹川平和財團常務理事兼原信克，以及美國防部前助理部長、印太安全研究所主席薛瑞福（Randall G. Schriver）。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，林佳龍昨晚宴請笹川平和財團及印太安全研究所訪團一行合計12人。

請繼續往下閱讀...

據了解，除兼原信克、薛瑞福外，參加兵推的訪團成員也包括前日本自衛隊海上幕僚長、笹川平和財團資深研究員武居智久。

該兵推近日在台北落幕，具備二軌外交智庫交流性質，有別於純粹兵推往往缺乏政治決策，這場兵推則屬「政策型兵推」，且台灣也以決策方身分上桌，而非控制組。以三方面臨混合戰、灰帶襲擾、海上封鎖到核威脅等想定，交流如何在「鬥而不破」和避免擦槍走火的前提下，維持集體嚇阻並找出在政策、情報及聯盟協調上的潛在政策缺口。

林佳龍致詞說，感謝笹川平和財團及印太安全研究所多年來對台灣的支持與貢獻，盼藉晚宴機會與訪團就共同關切的區域安全等議題交換意見。

他強調，台灣在國際上扮演守護和平、民主與自由的重要角色，並致力在區域內促進穩定與共同發展，也樂願肩負此責任，持續在國際上發揮關鍵角色。

林佳龍也指出，當前國際局勢嚴峻，特別是中國對台灣在外交、經濟及軍事各方面的壓迫不斷升級。日前我國立法委員沈伯洋遭中國公安部門以所謂「從事分裂活動」立案偵查，顯示中國正利用跨境鎮壓手段對台灣進行威脅與施壓。對此，台灣將繼續與民主夥伴齊力堅定捍衛民主與自由。

外交部強調，該部在「總合外交」下，持續與理念相近的民主夥伴合作，共同守護區域安全及全球供應鏈的穩定。特別是台美及台日近年來在政治、經濟、科技與文化等領域的合作越趨緊密，對於維護台海及區域的和平穩定具有重要意義。

外交部長林佳龍（右）致贈禮品予訪團團長兼原信克（Nobukatsu Kanehara，左）。（外交部提供）

