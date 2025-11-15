迎戰2026!基進等4小黨結盟 目標縣市議員席次超越民眾黨

台灣基進今天舉行募款餐會，集結時代力量、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨代表，宣示本土在野小黨的合作行動。（記者李文馨攝）

迎戰2026年地方選舉，台灣基進今天舉行募款餐會，集結時代力量、小民參政歐巴桑聯盟與台灣綠黨代表，宣示本土在野小黨的合作行動。台灣基進黨主席王興煥說，結合四個在野小黨與本土無黨籍力量，將協調每個選區只推出一位候選人，目標2026年縣市議員席次超越民眾黨，誓言2028年立委選舉淘汰「沒用的小藍8」。

台灣基進今天中午在台北市舉行募款餐會，席開30餘桌，邀請國策顧問吳樹民、辜寬敏基金會董事長王美琇、台獨聯盟主席陳南天、國防院所長蘇紫雲、名嘴矢板明夫、「閩南狼」陳伯源，以及小黨聯盟代表出席。

時代力量黨主席王婉諭表示，過去可能會看到時代力量與台灣基進的支持者常常有很多不同意見、甚至相互攻擊，但要改變台灣的政治環境，絕非單一政黨能完成，必須透過各方團結努力。四黨歷經一年多的醞釀與討論於今年9月宣布合作，此次結盟將在2026年推出優秀候選人，讓選民不再需要「含淚投票」。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯回顧，綠黨自1996年創黨以來，始終堅持「綠色本土」的立場，並以「台灣」為名加入全球綠黨組織，持續在國際上為台灣發聲。他說，四個政黨在台灣主權、人權守護與環境保護等議題上擁有一定的共識，此次合作目標是為了讓「台派最大化」，防止國民黨與民眾黨的破壞，呼籲中間選民支持真正代表本土價值的力量，而非「假中間」的民眾黨。

小民參政歐巴桑問政聯盟召集人林詩涵以其政黨獨特的女性視角，形容台灣基進充滿「陽剛」衝勁，小歐盟則更以「溫柔對話」的方式守護台灣，但儘管對話方式不同，各黨追求「台灣主權獨立」的目標一致。她也對當前立法院藍白陣營的亂象表達憂心，認為2026年的地方選舉是關鍵一役，本土在野小黨必須在地方扎根生存，才能避免台灣的根基被侵蝕。

台灣基進黨主席王興煥說，此次結盟不只是為了選舉，更是基於「堅持台灣主權獨立」與「堅持社會公平正義」兩大核心價值；他向在場支持者保證，四黨聯盟在2026年的選舉中，將在所有選區進行協調，絕不產生衝突，每個選區只會推出一位候選人，以集結所有愛台灣的本土在野力量，對決民眾黨，成為真正的「第三勢力」，誓言2028年淘汰「沒用的小藍8」。

