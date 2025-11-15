與長三角台商座談 藍副主席張榮恭拋「和陸興台」

國民黨副主席張榮恭等人上午前往中國江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」。（國民黨提供）

國民黨副主席張榮恭一行人今日上午前往中國江蘇昆山，參訪長三角地區台商、台胞的信仰中心「慧聚天后宮」，並與一同參拜的台商台胞進行座談。張榮恭拋出「和陸興台」之說，強調「和陸才能利民、共榮才能興台」，國民黨會持續努力，還給台商台胞一個可以安心從事兩岸交流、台灣人民可以安居樂業、兩岸可以和平發展的環境。

國民黨指出，「慧聚天后宮」是中國大陸華東地區第一個純「閩台」風格的寺廟建築群，也是華東地區規模最大的媽祖廟，10餘年來一直是超過50萬台商、台胞祈求庇佑、撫慰心靈的重要依靠，也是各項宗教、文化和體育交流，凝聚歸屬感的活動中心，張榮恭今天在昆山台協會長、昆山媽祖文化交流協會會長孫德聰導覽介紹下進行參拜。

國民黨表示，參與座談的台商台胞大多來自長三角地區，還有從其他省市特地前來，在座談過程中，主要與會者向張榮恭介紹台商台胞們在中國大陸生活與發展的整體情況，反映目前遇到的各種問題，也提出許多對於兩岸關係和國民黨的建議，多數與會者固然對現今兩岸情勢感到憂慮，但也對當前國民黨的兩岸立場表示肯定，期許未來能有更多積極作為。

張榮恭表示，近幾年台海情勢越來越緊張，導致台灣執政當局居然推出要在宮廟囤積彈藥，甚至連警察、學生都要被動員接受軍事訓練，已經到了危及台灣人民生命和財產安全的地步，可見抗中絕對保不了台，只會變成統獨對決，造成兩岸兵兇戰危。

張榮恭一行人今日傍晚結束在中國大陸的行程，將於晚間搭機返抵台北。

