哥們爆料！館長遭爆要員工睡「館嫂」 許美華嘆：做人是多差

網紅「館長」陳之漢。（資料照）

網紅「館長」陳之漢創立的健身房前員工「大師兄」李慶元，昨（14）日爆料館長過去的種種惡行，不僅涉嫌收受中國資金，還要求旗下員工「小偉」拍下體照、甚至到家裡與其妻子發生性關係。對此，科技專家許美華提到，正常情況下兄弟圈其實是講江湖道義的，「到底館長做人是做到多差？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」

許美華今（15）日於臉書粉專表示，面對館長近期的各種被爆料，「我最大的疑問是，正常情況下，八九兄弟圈其實也是要講江湖道義的。到底館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」

請繼續往下閱讀...

許美華認為，館長待人不顧情意、做人很差，惹到自己身邊最親近的人都出來捅他，「這點跟他的另一位好朋友、國昌老師真的很像。」更酸說，「不知道現在中國有沒有後悔找館長當統戰代言人，我是很希望藍白紅繼續大力挺館長挺到底。」

「我對館長被爆料的大部分內容真相，不是很想知道；但是，其中關於館長收中國、澳門錢的事，建議國安單位可以深入查一查。」許美華呼籲，如果真的屬實，而且證據確鑿，加上館長為中共統戰宣傳、試圖影響選舉結果的諸多言行，這可能已經違反國安法、反滲透法，同時也違反選罷法了。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法