館長案外案！爆有人開每月200萬直播罵政府 林董：很多網紅接

林董曾在直播中爆料，有人開出一個月100到200萬的薪水，提供資料要他每天開3小時直播罵政府。（取自Threads）

館長陳之漢遭「毀滅級爆料」，爆料還引出案外案。有網友發現，被牽連此事的知名直播主「林董」林揚竣，日前曾在直播中爆料，有人開出一個月100到200萬的薪水，提供資料要他每天開3小時直播罵政府，還告訴他「很多人有接」。

館長遭元老級員工、公司高層大爆黑歷史，除了私領域被爆有問題，還遭質疑是否有收受中國資金。沒想到，此事還引發案外案。有網友指出，遊戲「天堂」的知名直播主林董日前直播時曾透露，一、兩個月前，有人連絡他，開出一個月一、兩百萬的薪資，每天會給他資料，讓他罵政府。



林董說，他就不講哪一黨哪一派的人。叫他每天開直播3小時，會餵牠資料，他只要在直播期間一直罵人就對了，他也直呼：「幹XX，這樣以後要怎麼相信人？」

林董還透露，對方告訴他，很多人都有在做，很多網紅都有接，每天在那邊開直播罵人，對於觀眾詢問是誰？他知道是誰，但不想講。但他透露，「你就去看平常沒在講政治，在講遊戲的，突然跑去講政治，你就知道是誰了。」

