台灣芬蘭「搖滾外交」啟航！ 林佳龍：以文化深化連結台歐

外交部長林佳龍（左起）、文化部長李遠、文總秘書長李厚慶14日宣布，「F:F:F__Formosa:Finland:Fest. 台灣 X 芬蘭音樂節」起跑。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（14日）出席「F:F:F__Formosa:Finland:Fest. 台灣 X 芬蘭音樂節」起跑活動，宣布台芬跨越8000公里的「搖滾外交」旅程正式啟動。

長林佳龍說，活動由外交部、文化部及中華文化總會共同籌劃，將以音樂、美食與文化為橋樑，把最具台灣特色的多元創意和飲食文化，帶到同樣珍視民主自由價值的北歐全球金屬樂重鎮芬蘭赫爾辛基。

請繼續往下閱讀...

林佳龍今天在臉書分享指出，近期國際社會已強烈感受到台歐互動的熱絡與頻繁，包含他第四度訪問歐洲、副總統蕭美琴及前總統蔡英文相繼受邀赴歐洲發表演說，持續向國際社會分享台灣的民主故事與聲音。他強調，在這些豐碩外交成果背後，「文化」扮演了不可或缺的重要角色。

林佳龍表示，他與文化部長李遠一致認同，以文化為媒介推動「歐洲台灣文化年」，將能進一步強化台灣與歐洲的連結。今年9月，林佳龍和李遠共同出席捷克國家博物館「故宮文物百選及其故事」特展開幕、台灣優人神鼓在義大利羅馬的震撼演出，以及駐奧地利大使劉玄詠在維也納舉辦「當東方遇見西方」音樂會，都成功讓台灣文化在歐洲各地綻放。

林佳龍進一步指出，11月的歐洲文化外交也精彩連連。我國駐德國代表處攜手亞洲大學，於上週登場的「紅點設計獎」（Red Dot Design Award）期間策劃「看見台灣設計之光」特展，展示台灣學子歷年40件紅點得獎作品，展現年輕世代的創意能量。林佳龍說，故宮將於11月18日在巴黎凱布朗利博物館推出「龍」主題展；外交部也與前國立台灣美術館館長廖仁義及國立台灣師大美術系劉碧旭老師合作策劃，協助串連23個歐洲館處推出「海洋台灣風景與繪畫展」，在歐洲各館的公共空間，都能看見台灣藝術家筆下的美麗寶島。

台灣金屬及獨立音樂將登「金屬聖地」芬蘭舞台

林佳龍強調，雖然台灣與芬蘭兩國距離遙遠，但同樣位處抵抗威權擴張的第一線，不論是芬蘭的重金屬搖滾或台灣的獨立音樂，都是用音樂唱出對生命的熱愛及自由的渴望。他特別感謝中華文化總會短時間內整合公私部門籌辦音樂節，以及星宇航空的積極參與投入，並感謝周慕姿、「金鐘主廚」索艾克及台灣樂團「血肉果汁機」、「恆月三途」、DJ Sonia 以及視覺、服裝設計團隊，共同將台灣的多元創意與飲食文化帶到芬蘭。

林佳龍也提到，在雙方多年努力之下，台芬兩國已於今年2月正式簽署航空服務協議，盼未來雙邊交流將更便捷。而為了讓世界看見台灣的文化能量，他並促成金管會調整金融評鑒制度，未來將企業與金融機構支持台灣文化表演者或團體赴海外展演納入 ESG 評鑒指標，為文化外交挹注更強動能。

林佳龍說，「歐洲台灣文化年」仍精彩持續，繼駐奧地利大使劉玄詠帶來古典樂盛會後，11月27日將由駐芬蘭大使林昶佐接棒，打造「南古典、北搖滾」的最強文化外交組合，讓台灣與歐洲持續共鳴。林佳龍強調，當文化成為外交語言，相信台灣的故事將能傳得更遠，讓世界更認識、理解並因此愛上台灣。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法