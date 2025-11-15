館長被爆「逼員工睡『館嫂』」慘了！遭網向中國舉報「劣跡網紅」

館長遭舉報劣跡網紅。（圖左取自館長YT直播，右取自噁名昭彰粉專，本報合成。）

館長陳之漢昨遭元老級員工、高階主管「毀滅式爆料」。其中一段爆料指，館長曾逼高階主管小偉來和老婆「館嫂」發生關係，震驚網友。對此，有網友直接在中國平台上「舉報」館長為劣跡網紅，並呼籲中國「眼睛要放亮點」。

粉專「噁名昭彰」今日在臉書發出截圖，可見他使用中國「國家安全機關舉報受理平台」檢舉館長，舉報事由為「2018年找員工去跟自己老婆玩3P，還要求員工拍攝裸露照片。此等劣跡，讓此人踏上祖國土地，有辱祖國的社會風氣。」

請繼續往下閱讀...

「噁名昭彰」也在文中表示呼籲中國「眼睛要放亮點，不要讓劣跡網紅到處騙吃騙喝了」。貼文下方，網友紛紛留言表示：「應該暫時還不會阻止，畢竟還有價值」、「劣跡網紅 建議永久封殺」、「祖國小粉紅哭倒在墳前」、「中共眼中已經沒有價值了」。

館長今年6月自詡「和平大使」赴中時，被一名路人詢問：「請問你是哪國人？」館長愣了一下轉移話題不敢回答，回到車上遭網友追問，才不滿表示：「中華民國啊，怎麼了嗎？」當時他就因為「中華民國」4字遭舉報為「台獨分子」。

不過，國台辦在數日後於例行記者會中被問及相關問題時，僅表示「兩岸同屬中華民族，都是中國人」，並沒有多做回應。

