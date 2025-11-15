為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    賴清德：會以堅定民主信念與積極國防政策 自信地維護台海和平

    2025/11/15 17:14 記者蘇永耀／台北報導
    總統賴清德以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞，感謝歐台會發揮影響力，提高台灣的國際能見度。（擷取自總統府YouTube影片）

    總統賴清德以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞，感謝歐台會發揮影響力，提高台灣的國際能見度。（擷取自總統府YouTube影片）

    總統賴清德今（15）日下午以錄影方式為「歐洲台灣協會聯合會2025年會」致詞，感謝歐台會發揮影響力，提高台灣的國際能見度。面對威權主義擴張的威脅及人工智慧興起等挑戰，台灣正努力強化全社會韌性與反滲透，並以堅定的民主信念與積極的國防政策維護台海和平。

    賴清德首先對歐台會每年舉辦年會活動來聯絡旅歐的台灣鄉親情誼、串聯各國政要，進而發揮影響力，要代表全體國人致上最誠摯的感謝。

    他說，今年年會主題是「台灣軟實力：當文化策進成為一種政治實踐」，藉由觀賞紀錄片和專題演講，讓與會者能夠更加認識台灣豐富多元的文化，以及文化如何串起台灣與各國的連結，深化彼此的互動交流。

    總統也強調，除了共享的普世價值，台灣是維持世界和平的重要關鍵，台海的和平穩定是世界安全與繁榮的必要元素。

    賴總統說，當前，台灣與歐洲都面對威權主義擴張的威脅，不只有企圖滲透民主及侵犯人權，包含海纜、網路、能源在內的關鍵基礎設施，也受到威權陣營的干擾；此外，人工智慧的興起，更對產業、供應鏈以及政府監管帶來全新的挑戰。

    他指出，台灣正努力在民主法治的體制與精神下，強化全社會韌性與反滲透，來保護我們珍視的日常生活。我們願意分享因應各項挑戰的經驗，並且會以堅定的民主信念與積極的國防政策，自信地維護台海和平。同時，我們將以堅實的經濟實力和科技力量，跟全球民主陣營攜手合作，共同為世界的和平與繁榮做出更多貢獻。

    總統認為，台灣與歐洲雖然距離遙遠，但在理念上、價值上與經貿關係上都有緊密交流。尤其，這個月蕭美琴副總統應邀出席在歐洲議會舉行的IPAC年會，傳達台灣的民主心聲，也代表著台歐關係更進一步。而他也會繼續努力，帶領台灣走向世界，同時讓我們的企業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。

