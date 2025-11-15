林俊憲成立競選台南市長下營後援會千人相挺 網紅醫師高大成站台

立委林俊憲（前右）成立下營區競選台南市長後援會，退休校長馮玉麟（前左）擔任下營後援會長。（後援會提供）

競選民進黨台南市長初選爭取提名的立委林俊憲今天（15日）成立下營後援會，凝聚初選「會贏」（下營台語諧音a贏）的勝選氣勢，激勵支持者士氣，網紅醫師高大成特地站台力挺，林俊憲也提出3大升級方案，打造未來下營進步繁榮新風貌。

林俊憲與市議員陳秋宏成立下營區競選市長後援會、聯合服務處，退休校長馮玉麟擔任下營後援會長，現場湧入約千人支持，立委賴惠員、台南市議長邱莉莉等人也到場力挺。

林俊憲強調，下營是台南溪北地區核心，如果他能擔任新市長，將從觀光、農業與交通三個層面進行全面性的升級改造計畫，觀光升級由市府投入資源要將下營的傳統宮廟結合糖鐵文化與在地文史團隊，打造宗教文化旅遊路線，其次設置親子館和更豐富的公園遊憩設施；農業升級可規劃產業專區並擴大招商，帶來就業、經濟發展。另由市府協力農友強化數位行銷。交通升級，已向中央爭取打造台84橋下道路麻豆到下營，並強化公車系統。

高大成指出，從林俊憲推出各項市政藍圖政策，就可看出他已經準備好，包含孕婦施打RSV疫苗及老人施打帶狀皰疹疫苗，全面保護嬰兒及長輩健康，過去林俊憲在總統賴清德歷次選舉中都是輔選重要幹部，相信林俊憲是最能跟賴總統配合，讓林俊憲當選，台南才有更好的未來。

網紅醫師高大成站台力挺林俊憲。（後援會提供）

