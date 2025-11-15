綠委陳俊宇緊盯蘇澳溪分洪道進度 強調計畫「從未停下」

行政院政務委員陳金德（右起）、行政院顧問林國漳及立委陳俊宇勘察宜蘭淹水災情。（立委陳俊宇辦公室提供）

鳳凰颱風襲台，驚人雨勢水淹蘇澳，讓地方喚起15年前梅姬颱風洪患惡夢，有人將矛頭指向蘇澳溪分洪道延宕所致。緊盯計畫進度的民進黨籍宜蘭區域立委陳俊宇今天表示，計畫自2023年底獲核定54億元經費後，程序就從未停下！

陳俊宇說，2024年上任後，曾向行政院政務委員陳金德詢問進度，確認案子始終「並未停下」，並在政委持續努力下，推進到後續修正計畫核定，因地質與物價變動，宜蘭縣政府重新評估後提出經費修正，因此需要再進行中央審查與財源協調。

「能快就不要慢！」陳俊宇說，對於宜蘭建設工程，要求迅速到位的態度始終如一，身為民意代表，從議員到立委，他比誰都清楚，政策推動與重大建設的困難，但在民主法治國家，每一項重大工程都必須經過完整程序，包括地質調查、工法調整、財源協調、風險評估、縣府配合、中央審查、用地取得等，任何一項都不能跳過，更不能草率。

他強調，這段時間包括水利署、工程會、縣府、公所團隊，多次一起到行政院開協調會，政委陳金德不只場場親自主持，更主動協調財源，還把此案納入「氣候變遷縣市管河川改善」計畫，讓進度更往前推進一大步。

陳俊宇說，他也不斷要求，這項關乎生命財產安全的工程，一定要如期、如質，才能更超值！面對災難，大家應該是要同心協力、一起重建，而不是趁亂「噴政治口水」。這次蘇澳與溪南地區能夠這麼快恢復，是中央、地方日夜投入不分彼此成果，也讓全台看見「宜蘭的團結與韌性」，未來他會繼續緊盯蘇澳溪分洪道，務必讓這項守護蘇澳安全的重要工程，順利完成。

