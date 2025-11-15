錄音檔曝光! 檯面上好來好去 館長「被問1事」大罵汪小菲、蔡衍明

館長近期多次前往中國直播，並時常找汪小菲當地陪來和他一起吃喝玩樂。（取自館長YT）

館長陳之漢昨遭元老級員工、高階主管爆出多件離譜黑歷史，讓網友直呼是遭「毀滅級爆料」。其中一段員工爆出的錄音檔中，館長不僅大罵旺旺集團董事長蔡衍明「幹XX」、「裝肖維」（裝瘋賣傻）、更罵中國商人汪小菲就是「喝酒的咖」，「汪小菲也很會裝肖維」。

館長近期多次前往中國直播，並時常找汪小菲當地陪來和他一起吃喝玩樂，直播上兩人也稱兄道弟，看起來感情很好；館長過去曾和還待在時代力量的立委黃國昌舉行「反紅媒」大遊行，但他今年首度前往中國時，在談到此事時表示，對蔡衍明有一份愧疚，他已經向對方道歉過，也特別答應中天的記者該次隨行。

不料在昨日館長資深員工爆出的錄音中，館長被公司高層問到「什麼時候能拿到錢？」館長先說明，中國那邊要「看他表現」；接著對方又問「蔡董那邊呢？」館長直接開罵「幹X娘，他很會裝肖維。」又被問「汪小菲勒？」館長則說：「汪小菲也很會裝肖維，他是喝酒的咖，汪小菲就是喝酒的咖」，「這個是他兄弟、那個也是他兄弟，根本來亂的。」

館長還補充：「蔡董那邊也一樣，就是在那邊老人碎碎念，跟你說他賺多少、賺多少，然後說會幫你忙，然後就不理你。」

