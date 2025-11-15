蔡英文訪歐引熱烈迴響 謝志偉：德國友人看到台灣的堅韌與善良

駐歐盟大使謝志偉表示，「很多德國朋友都來訊告訴我，他們非常高興、感謝蔡英文所帶給德國社會的訊息：台灣的堅靭、重要及善良！」（圖擷取自蔡英文臉書粉專）

前總統蔡英文結束一週訪歐行程，今（15日）清晨6時32分返抵台灣，對此，駐歐盟大使謝志偉表示，「很多德國朋友都來訊告訴我，他們非常高興、感謝蔡英文所帶給德國社會的訊息：台灣的堅靭、重要及善良！」

「謝謝『小英總統』！」謝志偉今日於臉書粉專發文提到，「很多德國朋友都來訊告訴我」，他們非常高興、感謝總統所帶給德國社會的訊息：台灣的堅靭、重要及善良！在俄烏戰爭打了將近4年之際，蔡英文給他們帶來了「台灣的光明之溫暖及可期待的希望」! 而這正他們目前最需要的！

謝志偉坦言，「這一趟，雖然我無緣像上一次一樣陪您同行，但我看到每一張照片及每一個場景，每一個行程，每一位朋友，都覺得與有榮焉！謝謝小英總統！我就說過，在德國，英文一定也通！」

網友看到貼文後相繼留言，有人說「謝謝小英，世界的台灣」、「蔡前總統太可愛太帥了」、「真的非常感謝，台德文化跟合作一定會越來越好」。

