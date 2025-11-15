為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蔡英文訪歐引熱烈迴響 謝志偉：德國友人看到台灣的堅韌與善良

    2025/11/15 15:55 即時新聞／綜合報導
    駐歐盟大使謝志偉表示，「很多德國朋友都來訊告訴我，他們非常高興、感謝蔡英文所帶給德國社會的訊息：台灣的堅靭、重要及善良！」（圖擷取自蔡英文臉書粉專）

    駐歐盟大使謝志偉表示，「很多德國朋友都來訊告訴我，他們非常高興、感謝蔡英文所帶給德國社會的訊息：台灣的堅靭、重要及善良！」（圖擷取自蔡英文臉書粉專）

    前總統蔡英文結束一週訪歐行程，今（15日）清晨6時32分返抵台灣，對此，駐歐盟大使謝志偉表示，「很多德國朋友都來訊告訴我，他們非常高興、感謝蔡英文所帶給德國社會的訊息：台灣的堅靭、重要及善良！」

    「謝謝『小英總統』！」謝志偉今日於臉書粉專發文提到，「很多德國朋友都來訊告訴我」，他們非常高興、感謝總統所帶給德國社會的訊息：台灣的堅靭、重要及善良！在俄烏戰爭打了將近4年之際，蔡英文給他們帶來了「台灣的光明之溫暖及可期待的希望」! 而這正他們目前最需要的！

    謝志偉坦言，「這一趟，雖然我無緣像上一次一樣陪您同行，但我看到每一張照片及每一個場景，每一個行程，每一位朋友，都覺得與有榮焉！謝謝小英總統！我就說過，在德國，英文一定也通！」

    網友看到貼文後相繼留言，有人說「謝謝小英，世界的台灣」、「蔡前總統太可愛太帥了」、「真的非常感謝，台德文化跟合作一定會越來越好」。

    相關新聞請見︰

    結束訪歐行程今晨返台 蔡英文：台灣需要我，我就會在

    訪歐行程圓滿！蔡英文清晨抵台 外交、科技、文化三線並進

