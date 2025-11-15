為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    馬公北辰市場大火 陳光復勘災要求先復原供電助恢復營業

    2025/11/15 14:59 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖縣長陳光復，在北辰大火第三天現身勘災。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復，在北辰大火第三天現身勘災。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣最大傳統市場-馬公市北辰市場，13日凌晨發生火災，造成市場內多個攤位遭燒毀，損失慘重。事發第3日，澎湖縣大家長陳光復今（15）日在馬公市長黃健忠、消防局長許文光陪同下，前往現場視察災損情形，並傾聽受災攤販的心聲與需求。陳光復當場做出裁示，要求以復原供電、恢復營業為優先目標，並責成相關單位組成專案小組，全力協助攤販重建。

    陳光復表示，當務之急是協助攤販盡快恢復營業，減少生計損失。他要求建設處、馬公市公所及相關單位，立即組成專案小組，統籌協調災後復原工作。先進行電線拉線、線路復原及恢復供電，確保市場基礎設施安全無虞，讓攤販能在最短時間內重新開業。

    後續請馬公市公所全面檢視市場管理，包括周遭臨時攤位管制、避難路線規劃、逃生設備、灑水系統及防火措施等，進行全面妥善管理與更新。

    但馬公北辰市場落成啟用逾半世紀，建築物老舊、電線線路腐蝕等，疑似為此次深夜惡火的主因，鄰近住戶及商家都希望能重建北辰市場，才能遏止意外發生，前馬公市長葉竹林、國民黨澎湖縣黨部主委陳雙全前往勘災時，都提出同樣的呼籲，但興建費用龐大，不是馬公市公所能負擔，還是要由澎湖縣政府向中央專案申請，才能有機會進行重建。

    北辰市場大火，疑似老舊電線管路走火所致。（澎湖縣政府提供）

    北辰市場大火，疑似老舊電線管路走火所致。（澎湖縣政府提供）

