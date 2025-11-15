為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    促文官制度研究接地氣 考試院今辦跨世代圓桌論壇

    2025/11/15 14:48 記者林曉雲／台北報導
    考試院舉辦「文官制度」跨世代學術交流圓桌論壇，銓敘部長施能傑分享考試院考銓資料庫加值運用的經驗。（圖由考試院提供）

    考試院舉辦「文官制度」跨世代學術交流圓桌論壇，銓敘部長施能傑分享考試院考銓資料庫加值運用的經驗。（圖由考試院提供）

    考試院「文官制度」期刊於2009年創刊，關注文官制度與公共行政議題，成為學界與實務界對話平台，為促進不同世代學者的對話合作，考試院今（15）日舉辦文官制度「跨世代學術交流圓桌論壇」，與會者分享考試院考銓資料庫加值運用經驗，7位青年學者分別就政府資料開放應用與考銓資料生態系建構、少子化與國家考試報考趨勢關聯、公務人員職場適應問題等主題發表論文，共同推動我國文官制度發展「接地氣」。

    考試院「文官制度」期刊的前身是「考銓」季刊，2009年1月更名為「文官制度」，是台灣公共行政與文官制度領域重要的學術資源，對理論研究、實務運作和政策制定具重要意義。而考試院於2023年成立「考銓資料研究中心」，當時的考試院長黃榮村曾表示，藉此強化對考銓資料庫的加值運用，結合學界的研究能量，針對即時性與前瞻性議題，推動循證式研究，讓數據與證據指出正確的政策方向，以達成數位轉型目標。

    考試院秘書長兼期刊發行人劉建忻今表示，期望透過建立跨世代交流平台，促進資深與青年學者對話，推動文官制度研究的傳承與創新，打造從論壇交流到成果發表的良性循環，而考試院近年來運用既有資料庫進行數據分析，再由主管機關進行政策解讀，進而轉化為政策建議，鼓勵青年學者多參與，讓文官制度研究更接地氣和更貼近實務。

    銓敘部長施能傑、台北大學教授胡龍騰、台北大學助理教授林俞君及東吳大學助理教授王貿，於會中分享考試院考銓資料庫加值運用的經驗，展現考試院推動「資料開放、循證研究」重要成果。

    此外，7位青年學者分別就政府資料開放應用與考銓資料生態系建構、從資料治理成熟度診斷文官制度的轉型挑戰、合產模式在農業缺工治理的運用、從公私協力檢視鄰避設施的營運成效與影響、少子化與國家考試報考趨勢關聯、基層官僚態度對參與治理認同及效能之影響、公務人員職場適應問題等主題發表論文，資深學者擔任與談人，與青年學者進行深度交流。

    「主編座談」部分則由主編郭昱瑩、考試委員黃東益、副主編莊文忠和青年學者與談，分享期刊的投稿方向、審查流程與未來文官制度研究趨勢等，鼓勵青年學者投入文官制度的研究。

    考試院舉辦「文官制度」跨世代學術交流圓桌論壇，資深學者與青年學者面對面交流、分享經驗、激發新思維。（圖由考試院提供）

    考試院舉辦「文官制度」跨世代學術交流圓桌論壇，資深學者與青年學者面對面交流、分享經驗、激發新思維。（圖由考試院提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播