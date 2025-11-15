促文官制度研究接地氣 考試院今辦跨世代圓桌論壇

考試院舉辦「文官制度」跨世代學術交流圓桌論壇，銓敘部長施能傑分享考試院考銓資料庫加值運用的經驗。（圖由考試院提供）

考試院「文官制度」期刊於2009年創刊，關注文官制度與公共行政議題，成為學界與實務界對話平台，為促進不同世代學者的對話合作，考試院今（15）日舉辦文官制度「跨世代學術交流圓桌論壇」，與會者分享考試院考銓資料庫加值運用經驗，7位青年學者分別就政府資料開放應用與考銓資料生態系建構、少子化與國家考試報考趨勢關聯、公務人員職場適應問題等主題發表論文，共同推動我國文官制度發展「接地氣」。

考試院「文官制度」期刊的前身是「考銓」季刊，2009年1月更名為「文官制度」，是台灣公共行政與文官制度領域重要的學術資源，對理論研究、實務運作和政策制定具重要意義。而考試院於2023年成立「考銓資料研究中心」，當時的考試院長黃榮村曾表示，藉此強化對考銓資料庫的加值運用，結合學界的研究能量，針對即時性與前瞻性議題，推動循證式研究，讓數據與證據指出正確的政策方向，以達成數位轉型目標。

考試院秘書長兼期刊發行人劉建忻今表示，期望透過建立跨世代交流平台，促進資深與青年學者對話，推動文官制度研究的傳承與創新，打造從論壇交流到成果發表的良性循環，而考試院近年來運用既有資料庫進行數據分析，再由主管機關進行政策解讀，進而轉化為政策建議，鼓勵青年學者多參與，讓文官制度研究更接地氣和更貼近實務。

銓敘部長施能傑、台北大學教授胡龍騰、台北大學助理教授林俞君及東吳大學助理教授王貿，於會中分享考試院考銓資料庫加值運用的經驗，展現考試院推動「資料開放、循證研究」重要成果。

此外，7位青年學者分別就政府資料開放應用與考銓資料生態系建構、從資料治理成熟度診斷文官制度的轉型挑戰、合產模式在農業缺工治理的運用、從公私協力檢視鄰避設施的營運成效與影響、少子化與國家考試報考趨勢關聯、基層官僚態度對參與治理認同及效能之影響、公務人員職場適應問題等主題發表論文，資深學者擔任與談人，與青年學者進行深度交流。

「主編座談」部分則由主編郭昱瑩、考試委員黃東益、副主編莊文忠和青年學者與談，分享期刊的投稿方向、審查流程與未來文官制度研究趨勢等，鼓勵青年學者投入文官制度的研究。

考試院舉辦「文官制度」跨世代學術交流圓桌論壇，資深學者與青年學者面對面交流、分享經驗、激發新思維。（圖由考試院提供）

