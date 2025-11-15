挺白營、舔共到生意垮掉 四叉貓酸：黃國昌快叫寶寶扛千萬救館長

民眾黨主席黃國昌（右）與館長跟陳之漢（左）。（資料照）

館長陳之漢昨日遭元老級員工、高階主管爆出多件離譜黑歷史，讓網友直呼是遭「毀滅級爆料」。對此，網紅「四叉貓」表示，館長自從挺柯文哲和黃國昌之後，他旗下公司就漸漸的不賺錢了，後來跑去舔共後，許多人因為他舔共而不加入健身房會員，導致中國的錢還沒賺到，台灣的生意先被拖垮，希望國昌老師能叫寶貝扛個幾千萬出來幫忙補館長資金缺口。

四叉貓在臉書PO文表示，館長自從挺柯文哲和黃國昌之後，他的旗下公司就漸漸的不賺錢了，他還賣了一塊地去補缺口，目前便當店一個月約虧損30萬元，前兩天館長本來宣布便當店要結束營業，結果被大家嘲笑後又嘴硬不收攤繼續營業。

請繼續往下閱讀...

四叉貓在另一篇臉書貼文指出，館長這幾年挺黃國昌柯文哲以及民眾黨，按照錄音檔的內容，館長認為這樣才能網路流量極大化，搞到市場越來越小，生意漸漸不賺錢，因為小草就不掏錢，館長不但資金出現缺口，還賣了一棟房子來補，一直虧下去不是辦法，館長跑去找對岸國台辦配合開直播，只要館長演出符合期待就能允許去中國開公司，難怪整天ㄍㄍ叫的館長去中國變超乖有禮貌。

四叉貓續指，結果中國的錢還沒賺到，台灣的生意先被拖垮，現在健身房的業務們去招募會員拉生意，民眾都說館長是「中國健身房」所以不參加，導致館長旗下公司的生意整個雪上加霜。

四叉貓直言，這局只剩下黃國昌可以救館長了，一路走來館長瞎挺黃國昌，搞到公司快倒股東們翻臉，希望國昌老師能叫寶貝扛個幾千萬出來，幫忙館長補資金缺口，拜託了，那麼好吃的館長便當店絕對不能讓它倒！

