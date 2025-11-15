為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    敵我不分？馬英九、洪秀柱追隨中共腳步譴責高市 臉書雙雙被灌爆

    2025/11/15 15:21 即時新聞／綜合報導
    馬英九（左）、洪秀柱（右）譴責高市。（資料照，本報合成）

    馬英九（左）、洪秀柱（右）譴責高市。（資料照，本報合成）

    針對日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，引發中、日關係緊張。前總統馬英九今日在臉書發文指出，最近看到高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」；前國民黨主席洪秀柱更直接發文嗆聲：「台海的事，關妳日本人什麼事？」兩人目前臉書雙雙被網友灌爆。

    針對高市早苗「台灣有事」的發言，馬英九今日在臉書發文表示，高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國大陸方面強烈反應，讓他深感憂心，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，「兩岸問題不能假手外國介入」。

    洪秀柱更直接在臉書發文嗆聲：「台海的事，關妳日本人什麼事？」她強調，台灣早不是日本殖民地，並指高市早苗的說法「踩過界」，「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個—必然失敗！」

    目前兩人臉書雙雙遭網友灌爆，在馬英九貼文下方，網友留言表示：「大概只有國民黨雙手舉手通過希望對面來入侵我們主權吧」、「別國都在擔心中共入侵台灣，只有藍白不擔心」、「人家挺你，你挺敵國，想到曾經票投給你，真的是讓我很失望」、「你不要說話了」、「言行與中國一致欸」、「你不怪胖虎，怪多啦a夢？」、「台灣人吃著火鍋唱著歌突然就被馬匪給劫了」。

    洪秀柱臉書下方，網友紛紛留言表示：「台灣的事也不干中華人民共和國人的事」、「賣台算不算妳的事？！」、「人家要幫我們你還嫌喔？」、「賣台就是柱柱的事」、「兩個女黨主席，一個舔的比一個還誇張」、「那又關妳什麼事」、「你們他X真的閉嘴欸！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播