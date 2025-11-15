敵我不分？馬英九、洪秀柱追隨中共腳步譴責高市 臉書雙雙被灌爆

馬英九（左）、洪秀柱（右）譴責高市。（資料照，本報合成）

針對日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，引發中、日關係緊張。前總統馬英九今日在臉書發文指出，最近看到高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」；前國民黨主席洪秀柱更直接發文嗆聲：「台海的事，關妳日本人什麼事？」兩人目前臉書雙雙被網友灌爆。

針對高市早苗「台灣有事」的發言，馬英九今日在臉書發文表示，高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國大陸方面強烈反應，讓他深感憂心，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，「兩岸問題不能假手外國介入」。

洪秀柱更直接在臉書發文嗆聲：「台海的事，關妳日本人什麼事？」她強調，台灣早不是日本殖民地，並指高市早苗的說法「踩過界」，「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個—必然失敗！」

目前兩人臉書雙雙遭網友灌爆，在馬英九貼文下方，網友留言表示：「大概只有國民黨雙手舉手通過希望對面來入侵我們主權吧」、「別國都在擔心中共入侵台灣，只有藍白不擔心」、「人家挺你，你挺敵國，想到曾經票投給你，真的是讓我很失望」、「你不要說話了」、「言行與中國一致欸」、「你不怪胖虎，怪多啦a夢？」、「台灣人吃著火鍋唱著歌突然就被馬匪給劫了」。

洪秀柱臉書下方，網友紛紛留言表示：「台灣的事也不干中華人民共和國人的事」、「賣台算不算妳的事？！」、「人家要幫我們你還嫌喔？」、「賣台就是柱柱的事」、「兩個女黨主席，一個舔的比一個還誇張」、「那又關妳什麼事」、「你們他X真的閉嘴欸！」

