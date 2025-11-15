賴瑞隆52歲生日 偕藝人阿龐及梁佑南吃爆岡山文賢市場、談高雄經驗

阿龐（右）、梁佑南替賴瑞隆（左）慶生。（記者葛祐豪翻攝）

爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今（15日）剛好是他52歲生日，特別偕藝人阿龐、梁佑南吃遍岡山文賢市場，暢談高雄發展及行銷經驗，強調高雄從過去的重工業發展蛻變成多元產業的集散地，未來期待可以把高雄打造成國際化港灣城市，讓更多人來到高雄、愛上高雄。

高市府10年經驗的賴瑞隆，歷經新聞局長及海洋局長，對行銷高雄非常有想法。他今天利用市場拜訪期間，為藝人阿龐（本名龐庸之）及梁佑南帶路，介紹在地美食，也暢談行銷高雄的經驗及願景。

請繼續往下閱讀...

賴瑞隆說，高雄從重工業城市如今蛻變為國際化城市，許多國際企業及大型盛事來到高雄，也讓高雄的面貌更多元，岡山是全球金屬扣件的重要基地，更是串連高雄及台南產業發展的重要樞紐，在變化多端的國際局勢下，各項傳產、扣件、半導體及航太等聚落的扣連都至關重要。

賴瑞隆與阿龐、梁佑南沿路採買市場小吃，忍不住在路邊大啖美食，直接吃起了米香、花枝丸、酥餅、豬血湯和滷味等美食。賴瑞隆說，菜市場是自己最熟悉的地方，也是最有愛的地方，街邊人們匆忙採買食材、思考著午晚餐菜色，都是對家人、朋友展示愛的表現，因此自己很喜歡菜市場熱鬧、充滿人情味的感覺。

沿途行經肉粽攤，也讓賴瑞隆懷念起小時的味道，不但和阿龐、梁佑南當場吃起肉粽，更暢談小時候經驗。賴瑞隆說，小時候在菜市場長大，媽媽就是賣肉粽的，又因為自己是運動員，食量很大，可以一直吃的就是肉粽，下課回家就吃肉粽，寫完功課又吃肉粽，把自己吃成小胖子。

賴瑞隆是1973年11月15日出生，今天剛好是他52歲生日，阿龐及梁佑南也驚喜的端出蛋糕為賴瑞隆慶生，現場笑聲不斷，非常熱鬧。

阿龐（右一）、梁佑南（左二）陪賴瑞隆（右二）到市場拜票。（記者葛祐豪翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法