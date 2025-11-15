為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    賴瑞隆52歲生日 偕藝人阿龐及梁佑南吃爆岡山文賢市場、談高雄經驗

    2025/11/15 14:20 記者葛祐豪／高雄報導
    阿龐（右）、梁佑南替賴瑞隆（左）慶生。（記者葛祐豪翻攝）

    阿龐（右）、梁佑南替賴瑞隆（左）慶生。（記者葛祐豪翻攝）

    爭取民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，今（15日）剛好是他52歲生日，特別偕藝人阿龐、梁佑南吃遍岡山文賢市場，暢談高雄發展及行銷經驗，強調高雄從過去的重工業發展蛻變成多元產業的集散地，未來期待可以把高雄打造成國際化港灣城市，讓更多人來到高雄、愛上高雄。

    高市府10年經驗的賴瑞隆，歷經新聞局長及海洋局長，對行銷高雄非常有想法。他今天利用市場拜訪期間，為藝人阿龐（本名龐庸之）及梁佑南帶路，介紹在地美食，也暢談行銷高雄的經驗及願景。

    賴瑞隆說，高雄從重工業城市如今蛻變為國際化城市，許多國際企業及大型盛事來到高雄，也讓高雄的面貌更多元，岡山是全球金屬扣件的重要基地，更是串連高雄及台南產業發展的重要樞紐，在變化多端的國際局勢下，各項傳產、扣件、半導體及航太等聚落的扣連都至關重要。

    賴瑞隆與阿龐、梁佑南沿路採買市場小吃，忍不住在路邊大啖美食，直接吃起了米香、花枝丸、酥餅、豬血湯和滷味等美食。賴瑞隆說，菜市場是自己最熟悉的地方，也是最有愛的地方，街邊人們匆忙採買食材、思考著午晚餐菜色，都是對家人、朋友展示愛的表現，因此自己很喜歡菜市場熱鬧、充滿人情味的感覺。

    沿途行經肉粽攤，也讓賴瑞隆懷念起小時的味道，不但和阿龐、梁佑南當場吃起肉粽，更暢談小時候經驗。賴瑞隆說，小時候在菜市場長大，媽媽就是賣肉粽的，又因為自己是運動員，食量很大，可以一直吃的就是肉粽，下課回家就吃肉粽，寫完功課又吃肉粽，把自己吃成小胖子。

    賴瑞隆是1973年11月15日出生，今天剛好是他52歲生日，阿龐及梁佑南也驚喜的端出蛋糕為賴瑞隆慶生，現場笑聲不斷，非常熱鬧。

    阿龐（右一）、梁佑南（左二）陪賴瑞隆（右二）到市場拜票。（記者葛祐豪翻攝）

    阿龐（右一）、梁佑南（左二）陪賴瑞隆（右二）到市場拜票。（記者葛祐豪翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播