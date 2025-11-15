館長喊「中國機關在台灣有很多人」威脅員工 沈榮欽：值得國安單位深入調查

網紅「館長」陳之漢。（資料照）

知名網紅「館長」陳之漢近日遭到員工毀滅式爆料，他的老員工、「大師兄」李慶元與高階主管小偉，透過直播對館長提出性騷、收中國資金等多項指控，對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，館長以「大陸機關在台灣有很多人」來威脅小偉。這已經不是「江湖事、江湖了」，而是屬於中共間諜的範疇了。

沈榮欽在臉書PO文表示，李慶元爆料的重中之重自然是館長疑似在澳門、大陸收錢，但是他提出的另外一點卻被忽略了：館長以「大陸機關在台灣有很多人」來威脅小偉。這已經不是「江湖事、江湖了」，而是屬於中共間諜的範疇了。

請繼續往下閱讀...

沈榮欽指出，館長顯然知道李慶元要爆料，所以搶在前一天洗風向。而這則爆料將是壓垮館長的最後一根稻草，並不是說有害館長的人設，他的人設早就崩了，而是這則爆料會讓台灣的國安單位動起來，中國的資金不敢進來，降低館長的統戰價值，讓其本就搖搖欲墜的生意資金出現問題，未來破產或遭到併購都不令人意外。

沈榮欽直言，中共的長臂管轄並不只針對沈柏洋、八炯等人，在美國、加拿大、澳洲、德國、義大利等地，都曾派人監視維吾爾或西藏民主人士，讓這些人心生恐懼，甚至綁架瑞典桂民海等人。李慶元的這則爆料值得國安單位深入調查。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法