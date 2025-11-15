馬英九批高市早苗攪動台海 王定宇轟：中共馬前卒沒資格代表台灣人

民進黨立委王定宇。（資料照）

前總統馬英九今（15日）指出，最近看到日本首相高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國方面強烈反應。對此，民進黨立委王定宇反批，馬英九甘願充當中共喉舌、馬前卒，只想把台灣鎖進中國，「你沒有資格代表台灣人民說話！」

對於馬英九的說法，王定宇今天表示，中國國民黨有個追思頭號匪諜的黨主席，再有個甘願充當中共喉舌馬前卒的前主席，一點都不意外。高市早苗把台灣遭受中國武力威脅視為日本重要事態，中共用粗暴方式跳腳回應，因為這會破壞中國武力侵略台灣的計劃，國際都認為日本的表態，是對台灣安全有益的態度。

「不知道這位中共馬前卒在跳什麼跳？」王定宇質疑，國民黨的中共馬前卒指責日本躁進？中國軍事騷擾台灣、軍費達8兆、飛彈對著台灣、軍備如航母和076投資、中國海警騷擾我國水域和漁民、中國在國際封鎖台灣等作為，馬邦伯怎麼不說中國躁進、軍國主義、擾動台海？

王定宇說，國民黨這些中共馬前卒的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣，凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事，凡是對台灣安全、外交有益處的，他們必然搞反對。

王定宇指出，當前總統蔡英文、副總統蕭美琴努力把台灣帶往國際的時候，中國國民黨前、現任主席卻只想把台灣鎖進中國，提醒這位「9趴馬邦伯」，沒有資格代表台灣人民說話。

