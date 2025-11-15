為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    不演了？高市早苗「台灣有事」說 洪秀柱批踩過界「關妳日本人什麼事？」

    2025/11/15 12:56 記者施曉光／台北報導
    前國民黨主席洪秀柱。（資料照）

    日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，引發中、日關係惡化，前國民黨主席洪秀柱今在臉書發文嗆聲，「台海的事，關妳日本人什麼事？」她強調，台灣早不是日本殖民地，並指高市早苗的說法「踩過界」，「任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個—必然失敗！」

    洪秀柱表示，最近日本政壇有人又開始打「台灣有事、日本有事」的老調，高市早苗甚至在國會上公然把台海衝突與日本「存亡危機事態」掛勾，模糊兩岸關係的性質、虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入，「這種言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質！如同排放核污水一樣的心態，完全是以鄰為壑！我們必須講清楚：台灣早不是日本殖民地！」

    洪秀柱說，日本曾經50年殖民、壓迫屠戮台灣人，台籍慰安婦的歷史傷痛尚未獲得真正道歉與賠償，「如今卻還敢對台海問題指手畫腳？這不是『關心』，這是赤裸裸的歷史傲慢與政治干涉！」

    洪秀柱指出，前日本首相石破茂才是講出日本應有的分寸，石破茂公開提醒，歷屆日本政府一向避免預設「台海若有狀況，日本就會如何行動」，因為那是踩過界、升高緊張的危險一步，但高市早苗完全反其道而行，甚至在國會上妄談「美軍介入」、「武力攻擊」、「集體自衛權」等情境，把台海局勢渲染得彷彿日本隨時準備以武力踏入，「這種突進式、逢美必迎的言行，完全暴露其政治算計，拿台灣當籌碼，討好美國、擴權日本軍事角色。」

    洪秀柱說，「台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山，任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個—必然失敗！」中華民族有智慧也有能力處理好兩岸問題，台海和平不是靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力，「台灣不是棋子，更不是日本再度染指的舞台。歷史錯誤，日本尚未交代清楚，沒資格在台海問題上裝作裁判。」

