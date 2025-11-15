為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    馬英九批高市早苗「台灣有事」說「躁進」 王定宇：中共馬前卒在跳什麼跳？

    2025/11/15 13:06 即時新聞／綜合報導
    前總統馬英九（左）、民進黨立委王定宇（右）。（本報合成資料照）

    針對日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，引發中、日關係惡化，前總統馬英九今日在臉書發文指出，最近看到高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國大陸方面強烈反應，讓他深感憂心。對此，民進黨立委王定宇表示，中國國民黨有個追思頭號匪諜的黨主席，再有個甘願充當中共喉舌馬前卒的前主席，一點都不意外！

    王定宇在臉書PO文表示，高市早苗把台灣遭受中國武力威脅視為日本重要事態，中共用粗暴方式跳腳回應，因為這會破壞中國武力侵略台灣的計劃，國際都認為日本的表態，是對台灣安全有益的態度，不知道這位中共馬前卒在跳什麼跳？

    王定宇指出，國民黨的中共馬前卒指責日本躁進？中國軍事騷擾台灣、軍費達八兆、飛彈對著台灣、軍備如航母和076投資、中國海警騷擾我國水域和漁民、中國在國際封鎖台灣等作為，馬邦伯怎麼不說中國躁進、軍國主義、擾動台海？

    王定宇續指，中國國民黨這些中共馬前卒的標準做法就是「站在中共立場」，凡是中共生氣的，他們必然生氣，凡是中共對台灣做的壞事，他們必然忽視裝沒事，凡是對台灣安全、外交有益處的，他們必然搞反對。

    王定宇直言，當蔡英文前總統、蕭美琴副總統努力把台灣帶往國際的時候，中國國民黨前、現任主席卻只想把台灣鎖進中國，提醒這位9趴馬邦伯，你沒有資格代表台灣人民說話！

