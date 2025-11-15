為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白主導財劃法三讀通過被卓揆指惡修 侯友宜回應了

    2025/11/15 12:31 記者翁聿煌／新北報導
    新北市長侯友宜希望朝野就財劃法坦誠、公開、透明溝通，讓財劃法能錢權相符。（記者翁聿煌攝）

    新北市長侯友宜希望朝野就財劃法坦誠、公開、透明溝通，讓財劃法能錢權相符。（記者翁聿煌攝）

    立法院由藍白主導通過財政收支劃分法三讀通過，被行政院長卓榮泰指為惡修，總預算無法依此調整，會要求憲政體制救濟，新北市長侯友宜15日參加新北市長青趣味運動會時呼籲行政院，提出財劃法行政院版本，更重要是後面的事權分配，他希望朝野坦誠、公開、透明溝通，讓財劃法能錢權相符。

    侯友宜也被問到，國民黨副主席張榮恭與中國國台辦主任宋濤會面，侯友宜是否會擔心國民黨未來的路線，侯友宜回應，中華民國是法治國家，所以一切按照中華民國的憲法以及兩岸人民關係條例，進行兩岸交流，台灣是民主自由國家，這個底線是台灣所有人的共識，所以一定要堅守民主自由，所有的兩岸交往符合相關法律的規定。

    侯友宜也回應對於台北市副市長李四川參選2026新北市長的團隊都已經成形了，會不會希望也有意參選的新北市副市長劉和然加緊腳步，侯友宜表示，選舉是人民作主、人民決定，選票在人民手中，市府團隊最重要的是每一個人在自己的工作崗位上團結、齊心齊力，讓整個市府的政策推動的過程當中贏得民眾的信賴，這才是正確的目標，所以大家團結、盡心盡力在自己的工作崗位上全力拚市政。

