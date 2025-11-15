喊話勿送出錯誤財劃法 陳培瑜號召民眾打電話給韓國瑜

立法院民進黨團書記長陳培瑜。（資料照）

藍白昨天聯手再度對財劃法進行修法，明定中央對地方一般性補助款與計畫型補助款的權責，增訂中央對地方計畫型補助款，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市平均值，引發議論。民進黨團書記長陳培瑜對此表示，支持行政院積極面對，同時喊話立法院長韓國瑜讓錯誤留在立法院，「拜託一人一通電話，打給韓院長！」

行政院長卓榮泰昨天在臉書表示，非常遺憾，立法院在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變的能力，行政院將會尋求憲政救濟。

陳培瑜今天發文說明，這根本不是好好為國家算帳，而是藍白在玩政治算計，他們嘴巴說「要多照顧地方」，但實際上的效果是什麼？是叫中央多借一大堆錢、把國家財政弄到失衡，未來治水、長照、0–6歲托育補助、健保、勞保等通通都可能被擠壓；講白一點，就是今天在立法院裡面裡刷存在感，明天叫全國人民一起買單。

陳培瑜表示，大家不要被「多給地方錢」這幾個字騙了，錢不是從天上掉下來的，是從你我的稅、是從未來的債務來的。如果制度改得亂七八糟，中央財政越來越困難，到時候真的要救災、要推長照、要蓋學校、要顧孩子，一樣是地方、人民先倒楣。

「韓國瑜院長，拜託你，不要急著把這個法案送出立法院。」陳培瑜喊話，韓國瑜可以選擇照本宣科、反正有票數就通過；也可以選擇當一次守門員，讓立法院自己收拾自己的爛攤子，不要把問題推給全國人民。

陳培瑜說，民主不是「票多就無敵」，民主是多數也要有良心，要尊重專業、尊重程序，更要替下一代著想。她會繼續把這個案子的問題講清楚，也拜託民眾盯緊財劃法修法，民進黨不是在反對照顧地方，而是在反對用「掏空未來」的方式假裝在照顧地方，讓錯誤留在立法院，不要走進你我的生活。

