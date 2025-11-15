為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    藍白再修惡財劃法 陳培瑜喊話一人一通電話要韓國瑜勿送出修法

    2025/11/15 11:47 即時新聞／綜合報導
    立委陳培瑜。（資料照）

    立委陳培瑜。（資料照）

    立法院14日處理財劃法修正草案，藍白聯手三讀修正通過國民黨團所提「財政收支劃分法修正案」，明訂明年中央對地方一般性補助款不得少於今年，引發外界議論。對此，民進黨立委陳培瑜表示，支持行政院積極面對，但她也還有一個訴求：請韓國瑜院長不要把這個三讀通過的法案送出立法院，把錯誤就留在立法院，拜託一人一通電話，打給韓院長！

    陳培瑜在臉書PO文表示，立法院又一次硬闖《財政收支劃分法》修法。我支持行政院積極面對，但她也還有一個訴求：請韓國瑜院長不要把這個三讀通過的法案送出立法院，把錯誤就留在立法院——拜託一人一通電話，打給韓院長！為什麼說是錯誤？因為這根本不是好好為國家算帳，而是藍白一起在玩政治算計。

    陳培瑜指出，他們嘴巴說「要多照顧地方」，但實際上的效果是什麼？是叫中央多借一大堆錢、把國家財政弄到失衡，未來治水、長照、0–6歲托育補助、健保、勞保…通通都可能被擠壓。講白一點，就是今天在立法院裡面刷存在感，明天叫全國人民一起買單，大家不要被「多給地方錢」這幾個字騙了。錢不是從天上掉下來的，是從你我的稅、是從未來的債務來的。如果制度改得亂七八糟，中央財政越來越困難，到時候真的要救災、要推長照、要蓋學校、要顧孩子，一樣是地方、人民先倒楣。

    陳培瑜續指，所以她才會說，韓國瑜院長，拜託你，不要急著把這個法案送出立法院。你可以選擇照本宣科、「反正有票數就通過」；你也可以選擇當一次守門員，讓立法院自己收拾自己的爛攤子，不要把問題推給全國人民，民主不是「票多就無敵」，民主是多數也要有良心，要尊重專業、尊重程序，更要替下一代著想。

    陳培瑜直言，她會繼續把這個案子的問題講清楚，也拜託大家一起盯緊這個財劃法修法，我們不是在反對照顧地方，而是在反對用「掏空未來」的方式假裝在照顧地方。

    讓錯誤留在立法院，不要走進你我的生活。

