乳癌年奪萬人健康 蕭美琴：政府與醫界並肩「讓妳不孤單」

副總統蕭美琴15日出席「2025年台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會年會暨第9屆國際乳癌整形重建手術研討會雙聯會」。（記者方賓照攝）

乳房重建雙聯會今（15日）登場，副總統蕭美琴出席致詞表示，乳癌仍是國內女性最常見癌症，每年超過1萬名女性罹病，她向長期投入乳癌防治與重建的醫療團隊致敬，並肯定患者在治療過程中的勇氣，強調政府將持續強化篩檢、精準醫療及心理支持，陪伴患者走過康復之路。

蕭美琴今天出席「2025年台灣乳房腫瘤手術暨重建醫學會年會暨第9屆國際乳癌整形重建手術研討會雙聯會」，致詞時表示，這場研討會不僅是醫學交流，更是對「重生與希望」的共同承諾。她說，從預防、手術、重建到長期照護，醫療人員的投入讓無數女性重新找回健康與生活信心，而政府的任務就是讓這樣的支持更加全面。

她表示，近年政府已推動多項癌症防治政策，包括提升乳癌篩檢率、整合精準診斷及治療模式，並建構更完善的心理健康支持與社區照護系統，「我們的目標，是讓患者在治療與康復旅程中，都能真實感受到被支持與陪伴。」

蕭美琴也提到，隨著精準醫療、免疫治療與AI（人工智慧）診斷快速發展，乳癌治療正邁入跨領域整合的新時代。政府會持續透過完善政策與資源配置，與醫界站在一起推動創新，讓每位女性都能早期發現、適切治療與有尊嚴的康復照護。

「讓我們一起努力，讓每一位面對乳癌挑戰的女性都能知道，妳並不孤單。」蕭美琴也特別感謝「每一位美麗的康復者」，並感謝大會邀請她出席這場盛會，同時她希望第一次來到台灣的貴賓，能在會議之餘感受到台灣人民的溫暖、熱情與最誠摯的歡迎。

前總統蔡英文日前接棒蕭美琴於歐洲議會演講，形成接續性的外交突破，今晨結束訪歐行程返台。蕭美琴會前被問到是否會與蔡英文交流訪歐成果？她笑著回應「會，非常感謝她，她辛苦了。」

