館長被元老員工爆黑料 吳靜怡：「國台辦」跟館長有怎麼樣的合作關係？

「館長」陳之漢。（資料照）

網紅「館長」近日被元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉接連爆料館長私生活與財務上的重磅級黑料，對此，媒體人吳靜怡表示，館長事件分成私人和可能涉及國安反滲透法的問題！

吳靜怡在臉書PO文表示，館長的事情，只有館長能解決，而且是靠誠意解決，靠直播刻意先嗆聲並貼對方疑似恐嚇取財的行為，想要透過網路聲量製造對方壓迫的就不會是兄弟了！建議真的遇到恐嚇，館長就去報警，如果館長的創始員工公開的錄音檔有變造（昨晚李先生直播有些強調公開給大家使用），那就提出具體聲明，而不是一堆網軍側翼說這是變造的！基本上，國語加上台語還有環境音，提到器官、行為，現在模型沒有這麼成熟。

吳靜怡指出，「國台辦」跟館長有怎麼樣的合作關係？國安局應該要介入調查，並不是針對館長，而是整套方案還有在台協作者！「妳敢得罪整個台北市政府嗎？」這句話，猶記在心裡，想當初柯文哲的朋友對我放話、找媒體搞我、網軍來出征恐嚇，說真的，最後，還是必須面對司法，建議館長，面對事實就是坦然面對，該道歉就道歉。

吳靜怡直言，館長或許在中國想要經商，但過程有些麻煩的事情恐怕台商都有遇到，這絕對不是政治問題，而是國家問題；館長的私事重要嗎？對於檢調來說，釐清楚整個案情的事實很重要，員工不是要威脅，而是館長找他們開會，這些是情緒爆發的開端。

