    首頁 > 政治

    藍白再推立院延會「保護傘全開」 賴瑞隆：避免涉案藍委被偵辦

    2025/11/15 11:22 記者陳政宇／台北報導
    立法院會昨天處理民眾黨團的延會提案，依照黨團共識逕付二讀並交付協商。（資料照）

    立法院會昨天處理民眾黨團的延會提案，依照黨團共識逕付二讀並交付協商。（資料照）

    立法院民眾黨團昨以明年度總預算案卡關為由，提案將立法院本會期從今年12月31日延長至明年1月31日，並稱已與國民黨團溝通。對此，民進黨立委賴瑞隆今（15日）批評，藍白真正目的是開啟保護傘，銜接明年2月新會期，避免涉案的國民黨立委被偵辦，嚴重侵害行政權及司法權、違反憲政規定。

    民眾黨團總召黃國昌昨天說明，延會已與國民黨團溝通過，有鑒於目前整個總預算審查的狀況，還有立法院其他重要的議案要處理，包括中選會6個委員缺額，行政院至今未送出提名人名單。立法院會處理提案時，依照黨團共識逕付二讀並交付協商。

    對此，民進黨立委賴瑞隆受訪表示，立法院法定會期應在今年底完成總預算審查，但行政院送入總預算案後，立法院卻因政治因素杯葛，至今無法順利進行實質審查，最終當然是來不及審完。民眾黨團提案延會的真正目的，就是希望開啟國會保護傘，避免涉案的國民黨立委被偵辦。

    賴瑞隆說，立法院未實質審查總預算案，已違反憲政規定；現在繼續拖延審查，就只是為了延會並開啟保護傘，並銜接明年二月的新會期，等同於一整年的時間，司法都無法偵辦違法立委，這也是違憲。

    賴瑞隆批評，藍白嚴重侵害行政權及司法權，只會讓國會形象更加墮落，更加讓人民看透他們醜陋的嘴臉。

