綠批鄭麗文派員見宋濤為「習鄭會」鋪路 陳玉珍：不會那麼快

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任剛滿兩週，副主席張榮恭昨已拜會中國國台辦主任宋濤，民進黨政策會執行長、立委吳思瑤批評，國民黨勤跑中國領旨比與台灣民意溝通還重要，鄭麗文顯然是為了與中共中央總書記習近平的「習鄭會」鋪路。不過，國民黨立委陳玉珍表示，鄭麗文剛上任要先安內攘外，她認為不會那麼快與習近平會面。

對於鄭麗文才上任兩週，副主席就已與宋濤會面，鄭麗文是否很快就會跟習近平會面？陳玉珍表示，「倒也不一定」，國民黨表示張榮恭在擔任副主席之前就已受邀。重點是見面（指習鄭會）前很多前面的鋪陳要先準備好，也還有很多細部的溝通，「主席跟主席的見面沒有那麼容易」，美國總統川普會習總書記都鋪陳多久？都很久了， 所以相對沒那麼容易。

陳玉珍表示，若鄭麗文與習近平見面，她覺得這當然是一件好事，但是兩岸之間也還有很多事情，而且大陸自己現在也很多事情；鄭主席剛上任，安內攬外，很多內部事務也要先處理，而且明年要面臨2026年的選舉，可能有很多事情要去幫忙。

陳玉珍說，主席和主席的見面，可能甚至是國共論壇之類的，可能都還要一點時間吧，「我個人覺得應該不會那麼快吧」。

