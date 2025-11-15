馬英九批高市早苗「台灣有事」說「躁進」 引人聯想日本右翼軍國主義復辟

前總統馬英九。（資料照）

針對日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，引發中、日關係惡化，前總統馬英九今日在臉書發文指出，最近看到高市早苗的「躁進言行」，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發中國大陸方面強烈反應，讓他深感憂心，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想，「兩岸問題不能假手外國介入」。

馬英九強調，無論如何，台海情勢必須穩定，尤其在對日抗戰勝利暨台灣光復80週年的時刻，「日本領導人尤其必須謹言慎行」，他支持台日維持友好關係，「但不歡迎日本政府有躁進的言行，讓台灣陷入險境，這絕對不是台灣民眾所樂於見到的。」

馬英九還說，只有兩岸關係和平穩定，台海局勢才不會動盪，也必然不會發生高市早苗所說的緊張情況，「兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談，兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。對日本政府的關心，我們表示歡迎，但對高市早苗適得其反的躁進言行，我們必須表達立場，這才是真正守護台灣民眾的利益。」

馬英九指出，不同於過去日本首相對台海問題的謹慎，高市早苗發表「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海言論，在日本內部即有不同看法，前日本首相石破茂在廣播節目受訪就對高市斷言提出警示，認為「不該下定論」，指出歷來日本政府在台海問題上，要更加慎重，而且高市早苗積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。

他批評，高市早苗在中華民族因日本侵略的傷痛尚未平復的敏感時刻，發表暗示武裝介入台海問題的言論，更加觸動了中國大陸內部的情緒，這是極為不智的作法，也衝擊渴望台海和平穩定的台灣人利益，而且高市早苗錯誤引用「集體自衛權」的概念，因為在美日安保架構下，所謂日本「存亡危機事態」必須與美國先商議，顯然高市早苗並未與美方溝通，也因此高市早苗的爭議言論美國並未支持，美國總統川普甚至說「我們的盟友不一定是我們的朋友」。

