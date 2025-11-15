為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    蕭美琴赴歐IPAC演說是「范雲邀請」？范雲駁郭正亮荒謬指控 連Google都懶得查

    2025/11/15 10:08 記者蘇永耀／台北報導
    民進黨立委范雲說，只要查看官網即知，台灣共同主席來自民進黨與民眾黨。（IPAC官網）

    民進黨立委范雲說，只要查看官網即知，台灣共同主席來自民進黨與民眾黨。（IPAC官網）

    副總統蕭美琴成功造訪歐洲，並進入歐洲議會出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）」活動發表演說，被視為重大外交突破。不過，包括藍營名嘴郭正亮等刻意酸說這只是IPAC共同主席之一的范雲邀請，是「范雲邀請蕭美琴」，有什麼了不起？對此，范雲受訪回應說，蕭副總統此行除受歐洲議會兩位共同主席邀請，歐洲議會議長、執委會以及比利時政府，事前知情並支持，才能順利演講。郭連google都懶得查而昧於事實，令人懷疑其居心。

    范雲說明，IPAC現有43個國家、共290位國會議員，7、80位共同主席。

    她強調，只要google查看IPAC官網即可知，台灣共同主席來自民進黨與民眾黨，日本兩位來自自民黨與民主黨，美國兩位來自共和黨與民主黨等。

    范雲進一步說明，蕭美琴副總統本次演說，是受到歐洲議會兩位共同主席邀請。IPAC的執行長也證實，歐洲議會議長、執行委員會以及比利時政府，皆事前知情並支持，蕭美琴副總統才能順利在歐洲議會對50多位IPAC國會議員演講。

    范雲並痛批，郭正亮擁有政治學博士，卻連google都懶得查而昧於事實，刻意發表貶低台灣外交重大突破的言論，令人懷疑其居心。

