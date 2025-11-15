台灣第4人！謝長廷獲頒「旭日大綬章」笑稱頒授照完美到像AI

總統府資政謝長廷11日獲日本德仁天皇親授「旭日大綬章」。（圖擷取自謝長廷臉書粉專）

總統府資政謝長廷11日獲日本德仁天皇親授「旭日大綬章」，他也是第4位獲得這項日本最高等級勳章的台灣人。對此，謝長廷轉發1張由日媒《每日新聞》記者拍攝，德仁天皇頒發旭日大綬章給他的瞬間，照片構圖極佳，他不禁打趣地說「很多人質疑是AI製作的，連我也半信半疑」，PO文曝光吸引大量網友討論。

謝長廷今於臉書粉專發文並附上1張天皇頒發「旭日大綬章」照片，「這張照片出現時，很多人質疑是AI製作的，連我也半信半疑，因為當時現場沒有看到有人在拍照，而且除了天皇陛下外，首相高市早苗的身影也很清楚出現在鏡頭中間，空間配置剛好，令人有點難以置信。」

謝長廷接著說，不過，經過查證結果，這不是AI虛構，而是《每日新聞》的記者幾島見太郎所拍攝，他取鏡的角度非常好，相片存在毎日新聞社「秋の敍勳 大綬章親授」 的檔案中，可以查看，但要看一則廣告。

網友看到照片後紛紛留言，有人說「恭喜」、「台灣之光！」、「謝謝謝大使的努力。台日邦交越來越好」、「珍貴的照片」、「謝大使畢業於京都大學，深知日本，謝謝你對台灣的貢獻」。

總統府資政謝長廷11日獲頒日本「旭日大綬章」後拍攝紀念照。（謝長廷提供）

