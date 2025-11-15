中國戰狼言論升級 學者：吹狗哨恫嚇並鼓動暴力測試民主國家底線

中國戰狼行徑再度引發爭議，從中國重慶公安局對民進黨立委沈伯洋發出全球性「紅色通緝令」，以及中國駐大阪總領事薛劍暗示「斬首」日本首相高市早苗等發言，引發各界撻伐。東吳大學政治學系助理教授陳方隅分析，中國的行徑就像是「吹狗哨」，鼓動暴力並且召喚某一群人群起反對，測試民主國家底線。（路透資料照）

中國戰狼行徑再度引發爭議，從中國重慶公安局對民進黨立委沈伯洋發出全球性「紅色通緝令」，以及中國駐大阪總領事薛劍暗示「斬首」日本首相高市早苗等發言，引發各界撻伐。東吳大學政治學系助理教授陳方隅分析，中國的行徑就像是「吹狗哨」，鼓動暴力並且召喚某一群人群起反對，並測試民主國家對於中國相關侵擾行為的底線，即便相關發言已經失控，但中國不會認錯，只會繼續加碼。

陳方隅指出，中國的全球通緝令一直存在，只是不一定會講出來。從中共大動作向沈伯洋發出全球通緝令，到暗示「斬首」日相，陳提出三點分析。第一，以吹狗哨形式，樹立共同敵人、召喚特定族群。即便中共知道「恫嚇」的影響有限，但更重要的是藉由鼓動暴力，號召全世界所有贊同「中華民族偉大復興」價值的人，群起反對任何做中國研究和對抗中共政權的人。高市早苗、沈伯洋以外，近日包括資通電軍與相關網紅也都成為中共政權攻擊的標的。

第二，中共戰狼外交風格助長更多脫序行為，且不會認錯只會繼續加碼。在戰狼外交氛圍下，中共鼓勵大家到處開戰，大家也以「到處戰人」為榮，從暗示「斬首」日相的失控言論，或是近年許多赴中失聯案例，相信是在這樣的氛圍下被助長。事實上，中共的恫嚇手法一直都存在，包括恫嚇當地國的外交人員、行政官員和國會議員等，例如前中國駐法大使盧沙野。

第三，意圖破壞民主友盟的團結並測試民主國家的底線。陳方隅指出，中國的恐嚇正是希望破壞民主國家的團結，相關跨境鎮壓的手段，也與中國進行灰色地帶襲擾的目的一致，都是在「測試各國的反應與底線」。近幾年中國頻頻拖斷海底電纜、破壞關鍵基礎設施，歐洲國家和台灣都是受害者之一，相關行為正是在測試民主國家的反應、確認民主國家是否會因此團結起來。

至於從IPAC發表聯合宣言力阻中共跨國鎮壓、到美國務院今日稍早表示，中國的作為威脅言論自由，逐步破壞數十年來支撐兩岸現狀的各項規範，並敦促中國與台灣展開有意義的對話以解決分歧，持續威脅和法律施壓只會破壞北京聲稱所追求的和平解決問題。

陳方隅認為，民主國家從政策的形成到執行需要更長時間，不可能以激烈手段進行反制，可以預期中國未來會「繼續測試」。但從IPAC相關發言到媒體關注等，看得出來「民主國家的反應都是慢慢的，但不能說沒有」，在中國持續測試民主國家底線的時候，可以確實看見民主國家的確正在慢慢地團結起來。

