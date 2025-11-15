綠營民代設普發1萬「便民服務站」 國民黨批：昔稱大撒幣、今當收割機

全民普發1萬元持續進行，國民黨今卻批評民進黨，昔稱大撒幣、今當收割機。圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

全民普發1萬元現金持續進行中，國民黨今日卻批評稱「普發一萬，看見民進黨的無恥！昔稱『大撒幣』 今當『收割機』」，質問「這1萬元，當初是誰極力爭取？誰在強力杯葛？現在又是誰搶著收割？」

國民黨指出，過去民進黨集體嘲諷普發現金1萬元，踐踏人民的期待，如今卻大言不慚宣傳是民進黨政府發的，更動員民意代表服務處掛上「便民服務站」，向全民證明「民進黨沒有最不要臉，只有更不要臉！」

國民黨表示，當初為了落實「還稅於民」，讓台灣應對美國關稅衝擊，緩解民眾可能面臨的生活壓力，國民黨極力爭取普發1萬元現金，並成功推動預算在立法院三讀通過，但過程中民進黨卻是以賴清德總統為首，府、院、黨一路反對，賴清德說「拿錢發給大家，沒有必要」、「1萬元買菜就沒了」，行政院長卓榮泰說「1萬只能買遙控飛機、冰箱」、「普發現金違憲、債留子孫」，民進黨立委沈伯洋說「普發1萬是共產黨的招」，先窮台，再統一，民進黨政策會執行長吳思瑤說「花你我的錢在『政策買票』」。

國民黨呼籲民進黨，與其全黨把心思用來無恥收割，不如好好聽見人民的心聲，針對內政民生議題，提出負責任的解方，才能幫助台灣應對國內外政經變局的挑戰。

