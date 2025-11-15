為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    綠營民代設普發1萬「便民服務站」 國民黨批：昔稱大撒幣、今當收割機

    2025/11/15 10:04 記者施曉光／台北報導
    全民普發1萬元持續進行，國民黨今卻批評民進黨，昔稱大撒幣、今當收割機。圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    全民普發1萬元持續進行，國民黨今卻批評民進黨，昔稱大撒幣、今當收割機。圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    全民普發1萬元現金持續進行中，國民黨今日卻批評稱「普發一萬，看見民進黨的無恥！昔稱『大撒幣』 今當『收割機』」，質問「這1萬元，當初是誰極力爭取？誰在強力杯葛？現在又是誰搶著收割？」

    國民黨指出，過去民進黨集體嘲諷普發現金1萬元，踐踏人民的期待，如今卻大言不慚宣傳是民進黨政府發的，更動員民意代表服務處掛上「便民服務站」，向全民證明「民進黨沒有最不要臉，只有更不要臉！」

    國民黨表示，當初為了落實「還稅於民」，讓台灣應對美國關稅衝擊，緩解民眾可能面臨的生活壓力，國民黨極力爭取普發1萬元現金，並成功推動預算在立法院三讀通過，但過程中民進黨卻是以賴清德總統為首，府、院、黨一路反對，賴清德說「拿錢發給大家，沒有必要」、「1萬元買菜就沒了」，行政院長卓榮泰說「1萬只能買遙控飛機、冰箱」、「普發現金違憲、債留子孫」，民進黨立委沈伯洋說「普發1萬是共產黨的招」，先窮台，再統一，民進黨政策會執行長吳思瑤說「花你我的錢在『政策買票』」。

    國民黨呼籲民進黨，與其全黨把心思用來無恥收割，不如好好聽見人民的心聲，針對內政民生議題，提出負責任的解方，才能幫助台灣應對國內外政經變局的挑戰。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播