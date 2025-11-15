為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    基隆捷運七堵站聯開空間 基市府擬利用設第二辦公室

    2025/11/15 09:49 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆捷運七堵站預定地，市府擬利用聯合開發分回的空間作為第二辦公室。（記者盧賢秀攝）

    基隆市的新市政大樓公辦都更案最近吵得沸沸揚揚，主要的公辦都更後分回的大樓面積，無法容納市府分散各地的單位，基隆市長謝國樑表示，近日市府相關單位研究基隆捷運聯開案，利用七堵站聯開分回的空間作為基隆市政府第二辦公室，容納府外單位。

    基隆市政府利用中正路原公車處維修廠進行公辦都更，由民間投資興建新市政大樓，綠營議質疑他將市產送建商，尤其是分回的樓地板面積，根本不足以容納基隆市政府各局處辦公。

    無黨籍議員張耿輝則重提他在2008年曾建議市府將新市政大樓遷到七堵區，整合客運轉運站，成為基隆副都心，他的藍圖至今猶在，除了行政中心、大型會議室、員工餐廳、地下街商場及停車場，民眾洽公方便。

    謝國樑表示，近期他與都發處、交通處及秘書長方定安討論基隆捷運七堵站的聯合開發案時，就想利用基捷七堵站聯開案，將可分回的空間作為市府第二辦公室。警察局與消防局有其特殊性，尊重其作業習慣，其他的府外單位就可容納在第二辦公室，也表示市政府對七堵區未來發展的重視及用心。

    基隆捷運七堵站預定地位於七堵區崇孝街，面積有4千多坪的市有地，原為明德國中預定地，目前為市公車處場站及停車場。

    謝國樑強調，以公辦都更的方式興建新市政大樓，從台北到高雄、中央到地方都有案例，基隆市政府還有廉政平台監督，會讓出資最多、市府分回樓地板面積最多的廠商得標，相信能夠確保市民的權益。

    基隆捷運七堵站設計概樣。（基隆市政府提供）

