    首頁 > 政治

    鳳凰颱風釀宜花淹水災情 國民黨批民進黨叫不醒慢半拍

    2025/11/15 09:52 記者施曉光／台北報導
    這次鳳凰颱風造成花蓮、宜蘭蘇澳等地區淹水，國民黨批評民進黨執政猶如巨嬰蹣跚學步，叫不醒、催不動，連「亡羊補牢」也都做不好，「慢半拍＋傲慢＝民進黨的執政保證」。（資料照）

    這次鳳凰颱風造成花蓮、宜蘭蘇澳等地區淹水，國民黨昨晚批評民進黨執政猶如巨嬰蹣跚學步，叫不醒、催不動，連「亡羊補牢」也都做不好，「慢半拍＋傲慢＝民進黨的執政保證」。

    國民黨指出，宜蘭蘇澳溪分洪工程早在國民黨執政時2013年就同意規劃，民進黨上任後硬生生拖了10年，直到2023年行政院才核定計畫，而且核定後仍一拖再拖，導致經費暴漲，今年1月提報修正計畫後，又遲遲不核定，國民黨立委吳宗憲10月在立法院質詢要求盡快進行蘇澳溪分洪工程，完成後可將約8成洪水流入海，水利署長才終於承諾盡快讓中央核定，但這次鳳凰颱風造成宜蘭蘇澳淹水，行政院長卓榮泰一樣等到災情發生後，才同意會補足經費缺口。

    國民黨表示，花蓮馬太鞍溪問題一樣也是叫不醒，今年8月立法院黨團協商時，國民黨團總召傅崐萁明確要求行政院督導各部會針對馬太鞍溪堰塞湖，研提減災、監測、疏散和工程方案，農業部長陳駿季卻說「沒有立即潰堤危險」，把問題輕飄飄帶過去，明利村村長林萬成（Masaw．Jiru）早在7月反映堤防尾端破口，總協調官、政委季連成在923馬太鞍事件後也交代要處理，但民進黨政府就是毫無作為，這次鳳凰颱風又造成花蓮明利村嚴重淹水，水利署長才鞠躬道歉，並承諾會趕快完成防水作業。

    國民黨批評，一次次的血淚教訓，民進黨叫不醒、催不動，做事的時候只會敷衍，出事的時候只會甩鍋，人民要的不是災後作秀的院長、鞠躬道歉的官員，而是把人民生命財產安全放在心上的政府，但民進黨執政10年了，還像是蹣跚學步的巨嬰，失德失能，無法信賴！

