藍白再修惡財劃法 張育萌批把中央政府當提款機、能撈就撈

藍白昨聯手再度對財劃法進行修法，三讀通過的國民黨版明訂，明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，引發外界議論。（資料照）

藍白昨聯手再度對財劃法進行修法，三讀通過的國民黨版明訂，明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，引發外界議論。台灣青年世代共好協會理事長張育萌發文質疑，繼去年亂搞後這次又再度修惡，若成真將會直接超越《公共債務法》規定的舉債上限，他批評國民黨版本的修法立法院會變成地方派系的家庭會議，根本把中央政府當提款機，能撈就撈、不管錢從哪來。

張育萌在臉書發文指出，藍白再次聯手修惡《財劃法》，逼中央舉債2646億，直接違法超過舉債上限，還強迫中央以後給縣市政府的補助款，每年只能增加不能減少。他對此批評，「這次不演了，天底下有這種事？國民黨要什麼時候才能懂？沒有天天在過年的啦。」



張育萌質疑，以後不管縣市人口減少，縣市政府施政差到爆、建設績效掛零，中央還是被迫要硬著頭皮「年年加碼」。並指國民黨看起來再也不打算執政了，但也強調「請問零用錢變多誰會反對？但只要受過義務教育，就知道鈔票不能用印的」。

張育萌批評，這種濫權修法，用三歲小孩吵架語氣寫出來的「只能加不能減」——白話來說，就是管你以後景氣好壞、稅收多寡，這些對縣市政府來說都不重要，他們只負責撒錢。中央如果付不出來，就趕快去舉債。

張育萌也指出，不只如此。這次國民黨又再赤裸裸地要求，「計畫型補助款」不能低於10年的平均值。對此張育萌強調，「計畫型補助款」顧名思義，就是要看計畫來審查啊。不然幹嘛評估效益、幹嘛寫企劃？

張育萌說明，計畫型補助款最常見的，就是各縣市的軌道建設——光是台北捷運路網，中央過去補助累積就超過6775億；台中現在在運行的「捷運綠線」，中央也補助超過19億。在《財劃法》修惡前，交通部核定台中捷運藍線超過42億元。

張育萌表示，從今開始，這些捷運系統的運量預測、票價收入和公車整合，通通都不重要。按照國民黨訂的新版《財劃法》，過去10年曾經亂提、亂編、亂送計畫，中央都要乖乖照單送錢。他質疑這根本不是推動建設，而是鼓勵縣市政府，把計畫送審當信用卡來刷、把中央政府當提款機。

張育萌也批評，國民黨自己去年亂搞，把《財劃法》分母寫錯，弄到越修拿得越少。結果不到一年，又把《財劃法》再修惡，還理直氣壯地越挖越多錢。新法從中央再挖走3753億？更糟的是，照這樣計算，中央必須再舉債2646億元——這會直接超越《公共債務法》規定的舉債上限。

張育萌也提到，這次修法，最後一條改的是——以後中央給計畫型補助款，如果要終止補助，要經過縣市政府同意。「不給你錢，還要經過你同意⋯⋯我就問，到底誰會同意？建議國民黨縣市長打頭陣，以身作則示範一次。」

張育萌在文末也直言，「立法院會變成地方派系的家庭會議——有錢開心就好，反正能撈就撈。錢從哪來？從來不是他們煩惱的事」。

