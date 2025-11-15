中國籲公民暫勿前往日本 台灣網友反大讚好消息：旅遊品質直接提升

近期中國與日本關係緊張，中國昨更發出通知，「提醒」中國公民暫時避免前往日本，似乎想藉此施壓日本首相高市早苗。圖示意圖。（彭博）

近期中國與日本關係緊張，中國昨更發出通知，「提醒」中國公民暫時避免前往日本，似乎想藉此施壓日本首相高市早苗。不過這項消息一出除了引發網友熱議，也讓不少人直呼是「好消息」，因為這代表會去日本的中國人將大量減少，讓網友笑稱「快訂日本機票」、「韓國已羨慕」，還有網友稱「可以順便不要來台灣嗎？」

因不滿日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論，中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市。昨日中國外交部和中國駐日大使館更突然發布通知，呼籲中國公民暫時避免前往日本。

請繼續往下閱讀...

這項消息隨即引發外界議論，外界認為中國想利用中國觀光客的消費能力，來對高市早苗進行施壓。不過對於台灣網友則有不同解讀，在社群上可看到網友表示「太好了，少了一大堆中國人，旅遊品質直接提升數倍」、「趁著這一波中共『制裁』，日本可以導正過去幾年的亂象」、「太棒了，還日本乾淨」、「讚啦，日本將迎來安寧」，也有網友稱「韓國慘了，這下不能去日本只能全部去禍害韓國」。

律師林智群也發文指出，日本首相表示台灣有事就是日本存亡之際，中國政府強烈抗議，要求日本政府收回這句話，日本政府不鳥它，現在中國政府要求中國人民近期不要去日本，「這真的是太棒了，難得稱讚中國政府的決定」。

因不滿日本首相高市早苗（見圖）「台灣有事」相關言論，中國駐大阪總領事薛劍發表恐嚇性內容，揚言「斬首」高市。中國昨更發出通知，「提醒」中國公民暫時避免前往日本。（歐新社）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法