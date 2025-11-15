為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    藍白修惡財劃法「補助不得少於前一年」 周軒：將從根本搞爛台灣

    2025/11/15 07:32 即時新聞／綜合報導
    立法院14日處理財劃法修正草案，藍白聯手三讀修正通過國民黨團所提「財政收支劃分法修正案」，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，引發外界議論。（資料照）

    立法院14日處理財劃法修正草案，藍白聯手三讀修正通過國民黨團所提「財政收支劃分法修正案」，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年,引發外界議論。（資料照）

    立法院14日處理財劃法修正草案，藍白聯手三讀修正通過國民黨團所提「財政收支劃分法修正案」，明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年，引發外界議論。政治工作者周軒發文指出修法後的不合理之處，並批這樣修法硬生生把財劃法本來調濟盈虛，平衡各地發展的能力拿掉了，他也質疑此舉將從根本搞爛台灣。

    立法院上會期三讀通過新版財政收支劃分法，但因分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款不增反減。藍、白立委昨以人數優勢，三讀修正通過國民黨團所提再修正動議，新法明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年；計畫型補助款補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

    周軒在臉書發文指出，昨日立法院三讀的法案中，光電那些他覺得一點也無所謂，到現在也沒看到那些真的需要綠能的使用者出來講幾句，反正台灣的民意就是不喜歡看到光電板，當然過去這些年光電開發出了什麼狗屁倒灶的事情，這些都是今天在立院被輾壓的遠因，怪不得人。

    周軒強調，「最無恥且影響深遠的，其實是財劃法」。他表示藍白三讀通過的版本有兩個重點，其一為「中央對地方政府的計畫型補助款，應依地方財力級次給予不同補助比率，補助比率不得低於過去10年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值」。其二為「中央政府給予各地方政府的一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數」。

    周軒說明，先講「計劃型補助款」，什麼是「計劃型」？就是不特定，重大建設，或中央認為地方政府單獨無法完成的，中央補給地方的，結果藍白版本硬要加下限，補助比例不得低於過去的比例，這真的有夠荒謬，只能多不能少的意思。

    周軒也質疑，「一般型補助款」不得低於前一年金額，這更離譜了，換句話說，以後台北市拿到的錢只會越來越多，台灣的城鄉差距越來越大，其他非六都縣市你們自己看著辦。

    周軒批評，藍白這樣的財劃法修法，就是硬生生把財劃法本來調濟盈虛，平衡各地發展的能力拿掉了，事實上這當然侵犯了行政院的預算編列權。他在文末也質疑，「這一部財劃法通過，才是從根本搞爛台灣的始作俑者」。

