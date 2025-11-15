為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    訪歐行程圓滿！蔡英文清晨抵台 外交、科技、文化三線並進

    2025/11/15 07:00 記者陳逸寬／桃園機場報導
    前總統蔡英文今（15日）結束訪歐行程返抵台灣。（記者陳逸寬攝）

    前總統蔡英文今（15日）結束訪歐行程返抵台灣。（記者陳逸寬攝）

    前總統蔡英文今（15日）上午6時32分結束訪歐行程返抵台灣。她步出登機門時，微笑向媒體鏡頭揮手致意，神情愉快。此次出訪為她卸任後第三度受邀訪歐演說，行程包括參訪德國國會、歐積電及柏林圍牆，並與在德台灣人士餐敘，接棒副總統蕭美琴於歐洲議會演講的外交突破。蔡英文以外交、科技、文化三線並進，深化台歐交流成果，持續強化台灣與國際的連結。

    蔡英文於11月8日晚間啟程前往德國法蘭克福，展開為期一週的歐洲訪問行程。首站抵達柏林，她於11月10日出席首屆「柏林自由會議」（Berlin Freedom Conference），發表「民主國家面臨的威脅：台灣捍衛自由的經驗」專題演說，分享台灣的民主韌性與對全球局勢的觀察，獲得現場熱烈回應。行程期間，她亦參訪德國國會大廈，與國會友台小組成員會晤，強調民主夥伴間持續合作的重要性。

    11月11日，蔡英文前往德勒斯登，參訪由台積電與多家歐洲企業共同投資的歐積電（ESMC）廠區，並與當地台籍工程師交流，了解半導體產業在歐洲的發展進度。

    返回柏林後，蔡英文於11月12日出席電影《零日攻擊》放映會，該片在德國「柏林自由週」受邀放映，探討台灣在資訊戰與民主防禦面臨的挑戰。同日，蔡英文也與在德台灣藝術家以及留學生見面交流，並品嘗台灣小吃「珍珠奶茶」與「車輪餅」。

    11月13日，蔡英文參訪存有「柏林圍牆」遺址的「恐怖地形圖博物館」（Topography of Terror）。她看完納粹時期的歷史文獻後心情沉重，並發文表示：「台灣與德國都共同走過國內威權的統治，現在我們也一樣面對境外另一個威權的競爭，唯有更深的連結、更強的團結，才能守護我們的民主防線，確保經濟發展的繁榮。」

    11月14日，蔡英文拜會柏林邦議會友台小組，並接受諾曼自由基金會（FNF）頒發的「友誼獎狀」，肯定她在任內推動台德與台歐關係的重要貢獻。

    此次訪歐行程，不僅承接副總統蕭美琴於歐洲議會的突破性演講，也透過文化、科技、民主三大面向，深化台灣與歐洲各界的交流，展現國際民主陣營對台灣的高度關注。

    前總統蔡英文今（15日）結束訪歐行程返抵台灣，在華航董事長高星潢（右）陪同下步出登機門。（記者陳逸寬攝）

    前總統蔡英文今（15日）結束訪歐行程返抵台灣，在華航董事長高星潢（右）陪同下步出登機門。（記者陳逸寬攝）

    前總統蔡英文卸任後第三度訪歐，行程包括參訪德國國會、歐積電及柏林圍牆等。（記者陳逸寬攝）

    前總統蔡英文卸任後第三度訪歐，行程包括參訪德國國會、歐積電及柏林圍牆等。（記者陳逸寬攝）

