內政部將再行文解職中配村長 陸委會：沒有模糊曖昧空間

今年8月1日被解職的中國籍富里鄉學田村長鄧萬華，向花蓮縣府提出訴願後，縣府訴願審議委員會決議撤銷富里鄉公所原處分；內政部表示，解職處分於法有據，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。（資料照，記者花孟璟攝）

花蓮縣中配村長鄧萬華因國籍問題遭解職，鄧向花蓮縣政府提出訴願，縣府訴願審議委員會上月決議撤銷原處分。內政部表示，解職處分於法有據，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。對此，陸委會表示，行政機關應依法行政，沒有模糊曖昧的空間，充分尊重並支持內政部的立場。

內政部今年初查核確認全國有5名村里長具中華人民共和國國籍，因此去函要求鄉鎮市公所依照「國籍法」第20條予以解職，鄧萬華今年8月1日被富里鄉公所解職，成為全國首名因中國國籍問題遭解職的村長。鄧隨後向花蓮縣政府提起訴願，縣府訴願審議委員會上月29日審議後，決議撤銷原處分。

請繼續往下閱讀...

內政部表示，解職處分於法有據，國籍法已明文規定民選公職應於就職前辦理放棄中華民國以外的國籍，並於就職之日一年內完成放棄並提出佐證資料，地方政府並無另行解釋的空間，將再行文富里鄉公所應依國籍法及中央主管機關的解釋辦理解職。

陸委會說，行政機關應依法行政，針對國人擔任民選公職以及國籍法的解釋與適用，涉及擔任民選公職人員對國家與國民的忠誠義務，沒有模糊曖昧的空間，陸委會充分尊重並支持內政部的立場。

陸委會指出，協助並關懷中國配偶融入台灣社會，是陸委會的重要工作，政府期盼包含所有在台的中配都能安居樂業，與我們共同守護這塊民主樂土。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法